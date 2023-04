Jak se zdarma dívat na přátelské utkání žen ve fotbale USA vs Irsko (4/11/23)

Americký ženský národní tým hostí v úterý Irskou republiku ve druhém mezinárodním fotbalovém přátelském utkání mezi oběma týmy během čtyř dnů. Utkají se v 19:30 ET v CITYPARK v St. Louis, Missouri.

Jak sledovat: Živé vysílání v angličtině exkluzivně pro HBO Max K dispozici je také živé vysílání ve španělštině prostřednictvím NBC Universo, které lze živě streamovat fuboTV (bezplatná zkušební verze).

USWNT vede 17:0 od remízy 0:0 s Českou republikou v prvním kole SheBelieves Cupu v únoru 2022. Gól Emily Fox a penalta Lindsey Horanové jim zajistily vedení 2:0 nad Iry. Sobota před vyprodaným davem v Texasu. Úterý je posledním mezinárodním přátelským utkáním mistrů světa ve fotbale před červencovým mistrovstvím světa žen 2023 v Austrálii a na Novém Zélandu.

Co: Přátelský k ženskému fotbalu

z: USWNT proti Irské republice

když: úterý 11. dubna

kde: City Park, St. Louis, Missouri

čas: 19:30 ET

televize: NBC Universo

vyhledávač kabelových kanálů: AT&T U-VerseA Comcast XfinityA Spektrum / ChartaA Optimální / AlticeA KormidelníkA DIRECTVA JídloA Verizon fiosA úžasný.

živé přenosy: HBO MaxA Fubo.tv (Zkušební verze zdarma).

Výbavu USWNT včetně nových sad pro mistrovství světa 2023 lze zakoupit online

Podívejte se na USWNT s tímto příběhem od Anne M. Petersonové z AP o tom, jak se americká strana přeskupila poté, co byla Mallory Swansonová zraněna:

Vzhledem k tomu, že útočník Mallory Swanson byl v dohledné době odstaven kvůli vážnému zranění kolena, Spojené státy čelí jisté nejistotě, když se připravují na blížící se finále mistrovství světa žen.

Jak Spojené státy nahradí jednoho ze svých nejlepších hráčů?

„Myslím, že v posledním roce jsem viděl hodně zraněných kluků a dokázali jsme to zvládnout,“ řekl Len Williams. „Myslím, že to je to, v čem tým bude pokračovat, bude pokračovat v adaptaci. Malova absence je obrovská mezera, kterou je třeba zaplnit, ale v tomto týmu máme skvělé hráče a vymyslíme způsob, jak toho dosáhnout.“

Swansonová si v sobotu během exhibičního zápasu proti Irsku přetrhla čéškovou šlachu na levém koleni, což ji nechalo na pochybách o účasti na největším fotbalovém turnaji letošního léta, protože neexistuje žádný oficiální harmonogram jejího návratu. Se sedmi góly a šesti po sobě jdoucími góly byla letos nejlepší střelkyní týmu a byla čtvrtá nejdelší v historii týmu.

Williams a Trinity Rodman jsou mezi hráči, kteří se trenér Vlatko Andonovski pokusí zaplnit prázdnotu. V mixu je také Megan Rapinoe, která se zranila a nebude s týmem, protože se v úterý večer znovu utká s Irskem.

„Bez ohledu na to, kdo je zraněný, je to těžký okamžik, protože je ovlivněna jejich kariéra a budoucnost a tým je ovlivněn,“ řekl Andonovsky. „Mal je pravděpodobně jedním z nejlepších hráčů na světě. Je nešťastné, co se stalo, ale myslím, že tým si vede opravdu dobře a motivuje a spojuje se s nešťastnými věcmi, jako je tato.“

Swansonová se zranila ve 40. minutě sobotního utkání po kontaktu s irskou hráčkou a při pádu na zem křičela bolestí. Byla odnesena ze hřiště, ale Andonovsky řekl, že mu optimisticky řekla: „Trenére, jsem v pořádku, budu v pořádku.“

„Mal chce, abychom se posunuli vpřed a byli úspěšní a udělali s ní správnou věc,“ řekl v pondělí.

Swanson, 30, se od té doby vrátila do Chicaga, kde hraje za Red Stars v National Women’s Soccer League. Dříve známá pod svým dívčím jménem Pugh se v prosinci provdala za šorťáka Chicago Cubs Dansbyho Swansona.

Alyssa Thompsonová byla narychlo přivezena do St. Louis, aby nahradila Swansona mezi 26 hráči povolanými na dva zápasy proti Irsku. Tento 18letý hráč byl nejlepší volbou v draftu NWSL ze střední školy od Angel City.

Thompsonová, která už má za sebou dva starty za národní tým, trénovala s Angel City, když dostala scénář. Její máma si sbalila tašku a sotva stihla cestu kvůli provozu v LA.

„Jsem šťastný, že jsem tady,“ řekl Thompson, „a mohu ovládat to, co mohu ovládat.“ „Udělám, co bude v mých silách, abych viděl, co se stane.“

Zápasy proti Irsku jsou pro Spojené státy poslední, než Andonovski vybere svůj tým pro mistrovství světa, které začne koncem července v Austrálii a na Novém Zélandu. Spojené státy americké jsou dvojnásobným držitelem mistrovství světa.

„Všichni chápeme, že teď máme další úkol a musíme se připravit na mistrovství světa,“ řekl Andonovsky. „Musíme se připravit a musíme odvést práci. A pokud existuje tým, který má v tuto chvíli skupinu hráčů ochotných zakročit, je to právě tento tým.“