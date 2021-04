Ash Party na hliněné plavbě ve Spojených státech

Ash Bartyová prošla hladkým přechodem na antuku, snadno hrála a vyhrála svůj první střešní zápas za téměř dva roky na Charleston Open.

Světová jednička po startu na pevném turnaji na Miami Open předstihla japonskou Misaki Doi 6-2 6-1.

Queenslander vyhrál 10 ze svých posledních 11 her ve své první hře na pomalé střeše od vítězství na French Open v roce 2019.

„Určitě nastalo období přeskupování,“ řekla Barty o svém zápase druhého kola po zahájení.

„Byl to velmi rychlý obrat z Miami, bylo to jen pár hodin tréninku. Upřímně jsem doufal, že se nezaseknu a nespadnu do pokusu o uklouznutí.

„Ale je to zpět přirozeně. Takže jsem opravdu rád, že jsem zpátky tady, zejména v Charlestonu, ale zpátky v blátě.“

Nyní si zahraje americkou vítězku Shelby Rogersovou, která porazila krajanku Amandu Anisamovovou 1-6, 7-5, 6-4.

A ve třetím kole se přidal Barty, australská krajanka Agla Tomljanovic, která tvrdě pracovala na vítězství 4-6 7-5 7-5 nad Češkou Marií Božkovou.

Sloan Stephens čeká na Tomljaponika poté, co porazil americkou krajanku Madison Keysovou 6-4 6-4.

Ne všechna vysoká semena prošla tak hladce jako Barty.

Američanka Sophia Keninová, druhá osiva, podlehla Američance Lauren Davisové ve třech setech, 4-6, 6-3, 6-4.

Kenin, světová čtyřka a bývalá šampionka Australian Open, remizovala ve finálové skupině, než ji v zápase zasáhlo několik chyb. Kenin dal do finále dvě dlouhé střely, aby poslal Davise do dalšího kola.

Davis řekla, že zápasila s podáváním dříve, než zpomalila a přemýšlela o své hře.

Davis řekl: „Zjistil jsem, že není velkým fanouškem vysokých míčků.“ „Takže jsem to opravdu využil. Opravdu spokojený s tím, jak jsem situaci zvládl a zvládl.“

Pátá švýcarská osiva Belinda Bencic prohrála ve třech setech se Španělkou Paula Padosou 6-2, 6-7 (7-2), 6-1. Belgická č. 7 Elise Mertensová se vznášela nad francouzskou Alise Cornetovou 7-5 6-3.

Mezi hodnocené hráče, kteří se přestěhovali do USA, patří 17letá Coco Goffová, která zvítězila nad Ruskou Lyudmilou Samsonovou 4: 6, 6: 1, 6: 4.