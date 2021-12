Nové kalifornské směrnice o karanténě Covid jsou přísnější než směrnice CDC – uzávěrka

Americké centrum pro kontrolu nemocí v pondělí zkrátilo jeho Doporučeno izolace a zemědělská karanténa Pokyny pro Američany, kteří se nakazí nebo budou vystaveni Koronavirové onemocnění-19 od 10 do pěti dnů. Tento krok byl nasměrován rychlá hotovost Od mnoha odborníků, kteří zpochybňovali odůvodnění rozhodnutí.

„Nemyslím si, že by došlo k nějaké významné změně ve vědě, která by ospravedlnila změnu vedení,“ řekl. Řekl Lawrence Justin, ředitel WHO Collaborative Center on National and Global Health Law. Podle jeho názoru má poradenství „více společného se společenskou funkcí než s vědou“.

Jednou z největších výtek bylo, že k požadavkům na negativní testy by měly být přidány požadavky na zkrácení izolace a karantény. dnes, Kalifornie Udělal to právě se svými aktualizovanými pokyny.

Pokyny od státního ředitele veřejného zdraví Thomase Aragona jsou většinou v souladu s novým Centrum pro kontrolu nemocí doporučení, ale obsahuje „dodatečná testovací doporučení pro odchod z izolace, karantény a vylepšená opatření k ukrytí“.

Kalifornský rámec uvádí, že „místní zdravotnické úřady mohou být přísnější“ a umožňuje obyvatelům, kteří dostali posilovací dávky, „nemusí zůstat doma, ale musí testovat pátý den“.

Nové pokyny Golden State dodávají, že všichni jedinci infikovaní virem Covid mohou ukončit izolaci po pátém dni, pokud příznaky nejsou přítomny (nebo se nevyřeší) a pokud je test na antigen odebraný v den pátý nebo později negativní. Rovněž uvádí, že neočkovaní jedinci – nebo lidé, kteří byli očkováni, ale neposílili – kteří byli vystaveni Covidu, „by měli zůstat doma alespoň pět dní a také podstoupit testování antigenu v den pátý“.

Rám podporuje zlepšení kvality masky díky propustnosti a difuzivitě Omicron. Říká: „Všechny osoby by měly zlepšit usazení a filtraci masky, ideálně pomocí chirurgické masky nebo respirátoru.“

Dnes ředitel veřejného zdraví okresu Los Angeles uvedl, že okres bude v souladu se státními směrnicemi.