Mezinárodní měnový fond: Ruské plynové embargo může vážně ovlivnit střední Evropu | válečné zprávy mezi Ruskem a Ukrajinou

Mezinárodní měnový fond varoval, že ruský zákaz zemního plynu by mohl způsobit hlubokou recesi v Maďarsku, na Slovensku, v České republice a Itálii, pokud země nebudou více spolupracovat na sdílení alternativních dodávek.

Některé země by mohly čelit výpadku až 40 procent své spotřeby zemního plynu v případě úplného odstavení ruského plynu, uvedli výzkumníci MMF na blogu zveřejněném v úterý.

Ekonomicky nejvíce by takovým zákazem utrpělo Maďarsko s poklesem HDP o více než 6 procent, zatímco Slovensko, Česká republika a Itálie by mohly zaznamenat pokles HDP o 5 procent, pokud by alternativní dodávky plynu, včetně těch na zkapalněný zemní plyn ( LNG) nemohou volně proudit tam, kde je to potřeba.

Podle nejoptimističtějšího scénáře plně integrovaného trhu jsou ekonomické škody minimalizovány, přičemž Maďarsko zaznamenalo pokles HDP o více než 3 procenta, Slovensko a Itálie zaznamenaly pokles HDP o více než 2 procenta a HDP České republiky se snížil o méně než 2 procenta. procenta procenta.

Německý HDP se podle nejrizikovějšího scénáře sníží o vysoká 2 procenta a podle nejoptimističtějšího scénáře o něco více než 1 procento kvůli přístupu k alternativním zdrojům energie a schopnosti snížit spotřebu.

Německá ekonomická aktivita by ale mohla v roce 2023 klesnout o 2,7 procenta, protože vyšší velkoobchodní ceny plynu vytlačí německou inflaci v letech 2022 a 2023 nahoru o další dva procentní body.

Podle výzkumníků MMF si evropská infrastruktura a globální dodávky zatím poradily s 60procentním poklesem dodávek ruského plynu od června 2021. 9procentní pokles oproti předchozímu roku a alternativní dodávky, zejména zkapalněný zemní plyn, z globálních trhů jsou být odposloucháván..

„Naše práce ukazuje, že snížení až o 70 procent ruského plynu lze v krátkodobém horizontu zvládnout přístupem k alternativním dodávkám a zdrojům energie s nižší poptávkou z dříve vysokých cen,“ uvedli výzkumníci.