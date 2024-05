SpaceX zahajuje misi Starlink z Cape Canaveral

V pondělí Falcon 9 vypustil 23 satelitů Starlink na nízkou oběžnou dráhu Země z vesmírného startovacího komplexu Cape Canaveral Space Force. Start se uskutečnil ve 14:14 a záložní možnosti byly v případě potřeby k dispozici až do 14:48. 15. let posilovače prvního stupně podporující tuto misi. Po oddělení stupně přistál booster na dronu v Atlantském oceánu. Později dnes proběhne historický start z mysu Canaveral. Kosmická loď Boeing Starliner má odstartovat v pondělí ve 22:34. Bude to poprvé, co astronauti poletí na kosmické lodi. Butch Wilmore bude velitelem mise a Sonny Williams bude velitelem mise. Ti dva stráví osm dní na Mezinárodní vesmírné stanici.

V pondělí raketa Falcon 9 vynesla 23 satelitů Starlink na nízkou oběžnou dráhu Země z vesmírného startovacího komplexu vesmírné stanice Cape Canaveral. K odletu došlo ve 14:14 a pohotovostní režimy byly v případě potřeby k dispozici až do 14:48. Jednalo se o 15. let první etapy podporující tuto misi. Po separační fázi přistál booster na dronu v Atlantském oceánu. Tento obsah je importován z Twitteru. Můžete být schopni najít stejný obsah v jiném formátu, nebo můžete být schopni najít více informací na jejich webových stránkách. Později dnes proběhne historický start z mysu Canaveral. Kosmická loď Boeing Starliner má odstartovat v pondělí ve 22:34. Bude to poprvé, co astronauti poletí na palubě kosmické lodi. SOUVISEJÍCÍ: Historický start Starlineru se uskuteční Pondělí: Jak se dívat Kosmická loď Boeing Starliner poveze na palubě dva astronauty NASA. Butch Wilmore bude velitelem mise a Sonny Williams bude velitelem mise. Ti dva stráví osm dní na Mezinárodní vesmírné stanici.