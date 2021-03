„Vždy jsem chtěl ženu“: český romský skandál byl násilně sterilizován | Globální rozvoj

Elena Korolova měla 21 let, když porodila svého druhého syna. „Doktor mi řekl, že musím porodit pomocí C-řezu, jinak bych ohrozil zdraví svého i dítěte.“

Na porodním sále jí sestra dala podepsat dokumenty. Sociální pracovník z České republiky říká: „Měl jsem tolik bolesti … nebyl jsem schopen ani pomyslet na podpis.“ Nevědomky podepsala smlouvu na antikoncepci.

Od počátku 70. let až do svého oficiálního zrušení v roce 1993 česká vláda oficiálně neuznávala ani nekompenzovala romské ženy jako Korolova za vládní eugenickou agendu. Nikdo neví, kolik žen bylo postiženo. Podle Evropského střediska pro práva Romů byly v 90. letech formálně sterilizovány stovky žen.

Diskuse o navrhovaném zákoně, který umožňuje těm, kteří byli násilně sterilizováni, požádat o odškodnění, je naplánována na příští zasedání parlamentu ve středu. Pro oběti návrh zákona z roku 2019, který navrhuje zaplatit 200 10 200 poplatků, nedosáhl zákonných knih.

Romové jsou největší menšinou v České republice s odhadovanou populací 250 000.

Když mu lékaři řekli, jaké dokumenty podepsal, Korolova věděla, že jeho vejcovody byly trvale přerušeny. Plakala, když se dozvěděla, že operace je nevratná. “Vždycky jsem chtěl mít malou holčičku.” Nechápu, co je to antikoncepce; Nikdy jsem o tom neslyšel. Cítil jsem se strašidelný a zbytečný.

“Můj manžel byl na doktory velmi naštvaný, ale byl také se mnou.” Myslel si, že jsem to nějak zařídil, aniž bych mu to řekl, “říká. „Mít mnoho dětí je jednou z hlavních hodnot římské kultury. Doktoři, kteří mi dali můj život, jsem se styděl a zradil.“



Dvojici trvalo mnoho let, než plně přijala to, co se stalo. Pokusili se najít odpovědi na místním oddělení sociálního zabezpečení, ale „spisovatelé, se kterými jsme mluvili, byli hrubí a nikdo se neobtěžoval s námi mluvit.“

V roce 2004 objevila skupinu žen s podobnými příběhy. “Bylo skvělé vědět, že jsem v tomto boji nebyl sám, což mě také pobídlo bránit se,” říká.

Skupina požadovala od vlády oficiální omluvu a finanční náhradu. Korolova vystoupila v OSN v roce 2015.

Ale navzdory přetrvávajícímu mezinárodnímu tlaku bylo pro dosažení spravedlnosti učiněno jen málo a Evropská komise proti rasismu a intoleranci odsoudila nečinnost české vlády, zdůraznila v září loňského roku komisařka EU pro lidská práva Tunja Mizadovic. Přijetí zákona na pomoc postiženým ženám.

„Česká vláda je stoprocentně zodpovědná, protože pomohla licencovat lékaře, kteří sterilizovali ženy bez povolení,“ říká americký aktivista a autor v oblasti lidských práv Quentin Albert.





Elena Korolova: „Zahanbili mě a zradili lékaři, kteří mi dali můj život.“ Foto: David Caberley



„Tato genocida v Romech není do určité míry použitelná,“ dodává. Některým ženám jejich sociální pracovníci slíbily peněžité odměny, zatímco jiným bylo řečeno, že jejich děti budou odebrány, pokud nebudou dodržovat.

Jiní, jako Korolova, se dozvěděli jen to, co se stalo dál. “Často to bylo interpretováno jako forma antikoncepce.” Jedna žena, se kterou jsem mluvil, si uvědomila, co se jí stalo, až sedm let po pravdě. Myslel si, že je v sekci C a dostal IUD, “řekl Albert.



„Česká vláda nemá žádné oficiální záznamy o tom, kdo to způsobil, protože to nikdy nebylo uznáno jako problém.“

Sterilizace byla součástí širšího sociálního vyprávění o „diskriminaci, vyloučení a eliminaci Romů“. “Systematický rasismus na trzích vzdělávání, bydlení a práce nadále ovlivňuje římský lid a neexistuje politická vůle k provedení změn,” říká Albert.

Pokusy o řešení rasismu byly podkopány nechutnými komentáři politiků, včetně českého ochránce práv veřejnosti. Stanislav Kosek„Řekl, že romská komunita způsobila diskriminaci sama proti sobě.

Korolova a Albert však bojují „dokud se tam nedostaneme“.

„Mnoho žen to vzdalo a mnoho z nich zemřelo na zdravotní komplikace. Zaslouží si odškodnění za své rodiny, a my děláme totéž,” řekl Korolov. „Nemůžeme vrátit to, co se stalo, ale vláda musí tuto éru ukončit.”