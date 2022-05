Sledovat Další Motorola Razr Get Shut

Máme oči upřené na nadcházející telefon Motorola razr skládací tento měsíc předemale tento týden máme nový GIF, který ukazuje osobu manipulující se zařízením a ukazuje nějaký pohyb při skládání.

Autor: Tweet vložit, osoba vyvolá domovskou obrazovku, odemkne ji pomocí boční čtečky otisků prstů, zavře telefon a poté zobrazí krycí obrazovku. Je zajímavé, že pokud nebyl telefon předtím vypnutý, nevidíme na obrazovce vrásku. Pokud jste někdy používali skládací nástroj, všechny se po vybalení nezmačkají, ale jakmile je poprvé zavřete, na obrazovce budou navždy záhyby. Zdá se, že tento Razr (3. generace) žádný nemá, takže buď nebyl uzamčen dříve, nebo má Motorola na tomto zařízení nějakou novou magii. Držíme palce pro magii.

Celkově je to dobře vypadající telefon a rozhodně vypadá lépe než předchozí iterace. Vypadá velmi podobně jako Galaxy Z Flip 3, i když se rámečky zdají být o něco silnější. Bez ohledu na to to stále vypadá dost roztomile.

Při míře úniků, které vidíme, není pochyb o tom, že telefon bude odhalen spíše dříve než později.