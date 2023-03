Far Cry 5 dostává opravu 60 snímků za sekundu na Xbox a PS5 na oslavu svého pátého výročí

Ubisoft oznámil akční hru na hrdiny s otevřeným světem Far Cry 5 Získáte 60fps patch pro Xbox Series X | S a PlayStation 5 pomohou oslavit páté výročí.

Studio dnes zveřejnilo novinku na Twitteru:

Čekali jste dost dlouho… Vítejte v Hope County! Zažijte Far Cry 5 při 60 snímcích za sekundu – k dispozici pro konzole PS5 a Xbox Series… teď!#FarCry5 Získáte také volný víkend od 23. do 27. března na všech konzolích a PC. Užívat si!#FarCry5Anniversary – Far Cry 5 (FarCrygame) 16. března 2023

Kromě 60fps refreshe bude od 23. do 27. března volný víkend pro konzolové i PC hráče. Twitterový účet Far Cry včera upoutal aktualizaci a naznačil „velmi potřebnou funkci pro konzole nové generace“. Dodali, že během příštích tří týdnů bude několik oznámení.

🎉 Pojďme oslavit páté výročí #FarCry5! 🎉 Během následujících tří týdnů s námi oslavte naše páté výročí. Zůstaňte naladěni na to, co přijde, včetně velmi žádané funkce pro konzole nové generace. 👀#FarCry5Anniversary pic.twitter.com/l6LFL0nfKb – Far Cry 5 (FarCrygame) 15. března 2023

Není známo, jaký další obsah Far Cry může oznámit, ale Ubisoft oficiálně neodhalil Far Cry 7, což bude další hlavní hra v sérii.

Far Cry 5 byl původně vydán v roce 2018 pro PlayStation 4, Xbox One a PC. v naší oblasti Recenze Far Cry 5 Dali jsme tomu 8,9 a Daemon Hatfield prohlásil: „Far Cry 5 je další široce otevřené hřiště se všemi ingrediencemi nezbytnými pro opravdovou rvačku: spousta nepřátel a spojenců, náladová divočina a spousta výbuchů.“

