Přirozené světlo vám může pomoci lépe spát a více strategií odpočinku

Světlo ovlivňuje melatonin, hormon, který pomáhá regulovat spánek. U některých to dokonce dělá slepý Bez vědomého vnímání světla.

Lidské oko se za těchto přirozených světelných podmínek vyvinulo, ale elektrické osvětlení – žárovky, které Thomas Edison získal v roce 1880 – narušilo naše cirkadiánní cykly. Moderní společnosti začaly zůstávat dlouho vzhůru, pracovat déle uvnitř a spát v jedné nepřetržité době přes noc místo dvou směn, známé jako dvoufázový spánek. To bylo kdysi ).

Ovlivnilo to náš spánek. studie přibližně 20 000 dospělých Američanů Zjistilo se, že ti, kteří žili v oblastech s větším množstvím venkovního nočního osvětlení – jako jsou pouliční lampy – měli opožděný spánek, kratší dobu spánku a zvýšenou ospalost během dne.

Poté tělo znovu produkuje melatonin oběd . Některé kultury akceptují ospalost vyvolanou melatoninem a podporují zdřímnutí. Jiné kultury se s tím setkávají s čajem nebo kávou nebo Bostonané, kteří se chtějí dostat dolů do nejbližšího Dunkin‘ v 15:00

a Osvětlení by mělo být tlumené a zbavené blues . 31. července přestanou USA vyrábět žárovky (známé svým teplým spektrem podobným západu slunce), takže pokud si je nevybavíte, vyměňte zářivky za jantarové LED nebo ještě lépe chytré žárovky. Lze jej naprogramovat tak, aby byl přes den modřejší a večer červenější (zaměřte se na 2700 K nebo méně).

Vyhněte se času strávenému u obrazovky před spaním, ale protože se to nestává vždy, utíkejte Nastavte noční směnu na iPhonu nebo filtr modrého světla na telefonu Android Chcete-li večer upravit barvu obrazovky.

Co chci, aby moji pacienti věděli

Malé dávky melatoninu jsou obecně bezpečné v krátkodobém horizontu, ale nepříjemné Vysoké procento Doplňky s melatoninem neobsahují to, co je na etiketě. Než vyzkoušíte pilulku, poraďte se se svým lékařem o kognitivně behaviorální terapii, pokud trpíte nespavostí – je to naše doporučení číslo jedna, protože dokáže léčit základní příčinu vaší neschopnosti spát na rozdíl od léků, které se zaměřují na vaše příznaky.