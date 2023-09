Režisér John Carney říká, že Eve Hewsonová „odvádí vaši pozornost“ od skutečnosti, že je Bonovou dcerou ve filmu „Flora a syn“

V tuto chvíli je „film Johna Carneyho“ svým vlastním podžánrem.

Od té doby, co ohromil publikum mikrorozpočtovým irským nezávislým filmem z roku 2007 Jednouposlední malý film, který by mohl vyhrát (v jeho případě Oscar za nejlepší původní píseň a produkoval úspěšný broadwayský muzikál), scénárista a režisér narozený v Dublinu představil trilogii oduševnělých pokračování, která hrají ve stejném pískovišti: vtipné, emocionální drama, ve kterém se postavy spojují a rostou prostřednictvím hudby.

Bylo to tam v roce 2014 Začít znovu (Mark Ruffalo objevuje newyorskou zpěvačku a skladatelku Keiry Knightley) a 2016 Zpívající ulice (Skupina irských chlapců vytvoří kapelu, aby přilákala dívky.) Přichází tento týden Flora a jeho syndrsnější, drsnější, ale stejně okouzlující pohled na Carneyho film o rozvedené matce, která se spojí se svým nedospělým teenagerem, když spolu začnou psát melodie.

Joseph Gordon-Levitt, John Carney a Eve Hewson se účastní filmového festivalu Sundance 2023 Flora a jeho syn Premiéra v Ray Theatre 22. ledna 2023 v Park City, Utah. (Leon Bennett/Getty Images)

„Myslím, že by to mohla být šťastná náhoda,“ řekl nám minulý týden Carney z Mezinárodního filmového festivalu v Torontu, když se ho zeptali na jeho záměr vytvořit příběhy s podobnými tématy a podobnou vervou. „Je to hezké, protože jsem byl vždycky posedlý hudbou, ale nebylo pro mě být v kapele nebo být zpěvákem a skladatelem. Nebudu tím člověkem. Nejsem tak talentovaný, ale Stále to miluji a [then when I got into movies]Bylo to krásné, když se sešli jako Vennův diagram přechodu. Možná to bylo tím Jednou Když se překrývaly. A vy říkáte: „Dobře, je tu něco, na čem teď můžu pracovat, co uspokojí amatérského hudebníka ve mně a profesionálního režiséra, který se chce opravdu prosadit.“ Možná je to ta cesta. Ale jde o to, že se cítím opravdu pohodlně a nikdy mi to nepřijde jako těžké úsilí. Musím zase dělat jinou hudbu.

„Takže je to pro mě pohodlné místo a budu v tom pokračovat,“ dodává Carney, který prozrazuje, že propásl příležitost režírovat velkorozpočtové muzikály pro velká studia.

Eve Hewson a Oren Quinlan V Flora a jeho syn. (Apple TV+ / Kolekce Everett)

Carney Byl V určitém okamžiku hudebník. V letech 1991 až 1993 byl kytaristou irské rockové kapely The Frames. Na rozdíl od běžné mylné představy, Jednou — který spojil frontmana Frames s Glenem Hansardem a českou zpěvačkou a skladatelkou Markétou Irglovou jako dublinské pouliční muzikanty, kteří se pomalu zamilovali — nebyl jeho první film. To bylo v roce 1996 listopadu odpolednenásledoval rok 1999 zahrada A 2001 Na okraji (v hlavní roli Cillian Murphy). Žádný z nich nebyl muzikál. Dokonce mezi tím natočil film Jednou A Začít znovuvesmírná komedie z roku 2009 zonad.

Carney také zaznamenal obrovský úspěch v televizi se svým hvězdně obsazeným romantickým komediálním seriálem antologie Moderní láska. Ale jak to ve filmech chodí, není pochyb o tom, že svůj chleba našel prostřednictvím hudebních dramat.

Premiéru měl s ohlasem kritiky na filmovém festivalu Sundance, než minulý týden dorazil do Toronta (film má premiéru v pátek na Apple+), Flora a jeho syn Carney to dělá 4 na 4 v tomto samozvaném subžánru.

To ho také udržuje ve spojení s některými z nejlepších talentů ve hře. Byli tam Ruffalo a Knightley Začít znovuJack Reynor a Lucy Boynton Zpívající ulicea nyní Eve Hewson, Reynor a Joseph Gordon-Levitt (jako neúspěšný hudebník, který se stal učitelem v Los Angeles a který dává Flore virtuální lekce) v Flora a jeho syn.

Vegetariánství Zvláštní pozornost přitahuje vynikající výkon Hewsona, 31, který je v současnosti nejlépe známý z televizního seriálu. Nick, za jejíma očima A Špatné sestry -A protože je dcerou rockové královské rodiny, hvězda U2 Bono. (Možná si pamatujete, že Hewson měl jeden z nich Nejpamátnější a nejzábavnější odpovědi na konci roku 2022 v New Yorkeru v pořadu „The Children of Nebo.“) Jeden titulek od Rolling Stone: „Eve Hewson vás ohromí ve filmu Flora and Son.“

I když U2 téměř přispěli k hudbě Zpívající uliceCarneyho poloautobiografický pohled na dublinskou teenagerskou kapelu z 80. let (Bono skončil Dát filmu silnou podporu), Hewsonová nepřišla k projektu prostřednictvím svého slavného otce. Její agent ji ukázal řediteli.

„Rozhodně jsem si myslel, že je velmi vyrovnaná a velmi krásná. Viděl jsem ji na sobě něco velmi viktoriánského, velmi vysoký límec, a vypadala velmi elegantně a Flora je mnohem přísnější a přísnější z ulice,“ říká Carney. měli jsme sezení Zoom a začal jsem mluvit o té postavě.“ Z tohoto velmi vtipného místa, tento temný komiks [place]. Myslela si, že jsem napsal komedii, a řekla: „Udělám to opravdu vtipné.“ A myslel jsem si, že je to skvělé… Během 30 minut od chvíle, kdy jsem byl na Zoomu, jsem si pomyslel: „Není nikdo jiný, kdo by tuto roli mohl hrát.“

Zpěvák Bono a jeho dcera Eve Hewson dorazí na Vanity Fair Oscar Party v Sunset Tower ve West Hollywood 24. února 2013. (Hubert Boesl/picture Alliance via Getty Images)

Hewson je však herečka, nikoli hudebnice jako její otec, a přestože bude v roli zpívat, měla pro Carneyho několik varovných slov.

„Od začátku říkala: ‚Nebudu zpívat jako můj otec, víš to, ne?‘“ Nikdy jsem nechtěl, aby to bylo o: „Ach, malá Flora z bytu zpívá a.“ [suddenly] To je Aretha Franklinová. Nechci dělat ten příběh. Tento příběh jsme viděli milionkrát. [This] Je o tom, co píše, o cestě, kterou prochází, ao tom, jak slyší svého syna. Takže má schopnost psát písničky možná ve správný čas, ale chtěl jsem tu postavu vytvořit a přimět ji, aby se cítila velmi reálně a ne, aby najednou vyhrála spoustu cen a řekla: „Oh, děkuji.“

„Takže si myslím, že Eva cítila, že tahle část potřebuje ten humor a tu realitu, a od začátku mi řekla: ‚Vlastně nehraju na kytaru.‘ Nezpívám jako můj táta, takže je to v pořádku? Lidé to samozřejmě budou sledovat, „No, uvidíme.“ „Je to Bonova dcera. Uvidíme.“ Ale odvedlo tě to od toho. Řekla: ‚Nedívej se na to.‘ Podívejte se sem. Podívejte se, jak se chovám. A myslím, že je to skvělý způsob, jak to udělat. Nikdy neřeknete: ‚Ach, ona ‚Opravdu dobře zpívat.‘ Jdi: ‚To je skvělé.‘ “.

Flora a jeho syn Premiéra v pátek 22. září na Apple TV+.