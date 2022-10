Google Tensor G2 je 5nm čip, navzdory tomu, co by mohl říkat internet

nějaký Android salát Čtenáři s orlíma očima v našem zpravodajství správně poznamenali, že procesor Tensor G2 je nejnovější Řada Pixel 7 Založeno na 5nm výrobním procesu od Samsung Foundry. Možná to nebylo to, co mnozí očekávali, vzhledem k tomu, že špičkové procesory v tomto odvětví jsou v současné době postaveny na 4nm uzlech od společností Samsung a TSMC a očekává se, že v nadcházející generaci dosáhnou 3nm.

Některé publikace jako takové neudělaly svůj domácí úkol, nezaložily své články na minulých fámách, slepých očekáváních nebo jen zkopírovaly nesprávnou odpověď někoho jiného. Někteří komentátoři se dokonce spoléhali na snímky obrazovky z aplikací zařízení Android, aby potvrdili své předsudky, a to navzdory skutečnosti, že výrobní informace tohoto typu nejsou součástí systémových souborů Android. Jeden Zvláště vtipný snímek obrazovky Dokonce jsme viděli, že má špatná CPU jádra. Ale co, každý občas udělá chyby.

Tady to máte, přímo od zdroje – Tensor G2 je 5nm čip. Nyní to není úplně vyčerpávající odpověď, ani podruhé v otázce. Google nám neříká, který mikrovýrobní uzel byl použit nebo kdo jej postavil (víme ale, že Samsung je hlavním partnerem Google). Samsung má ve své roadmapě dva 5nm uzly – stejný proces 5LPE použitý v původním Tensoru a novějším 5LPP. Bohužel nevíme, který Tensor G2 použít.

I bez potvrzení Googlem se objevily určité náznaky, že by mohla být použita 5nm technologie. Za prvé, bez výrazného zvýšení rychlosti hodin. The Kůra paží x1 Jádra v Tensor G2 běží na 2,85 GHz, což je o 50 Hz nárůst oproti původnímu 2,80 GHz Tensoru. S přesunem do nového hlavního uzlu nebo nápadnou zmínkou o zlepšení energetické účinnosti byste čekali ještě větší skok. Ačkoli Google tvrdí, že upgradoval všechny subsystémy Tensor G2, aby snížil spotřebu energie pro každodenní pracovní zátěž, je to něco jiného, ​​než naznačovat, že procesor je postaven na efektivnějším procesu. Google také nikde v literatuře Pixel 7 nebo Tensor nezmiňuje výrobní proces, což naznačuje, že se nemá čím novým chlubit.