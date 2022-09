Serena Williams Supported by Venus je óda na bratry

Venus a Serena Williamsové jsou bezesporu nejdynamičtější duo ve světě tenisu, a pokud by jejich jména byla v Oxfordském slovníku, byla by popsána jako: inspirace, dřina, nevyzpytatelný talent a odhodlání uspět.

Minulý týden Venus hrála důležitou a podpůrnou roli na rozlučkovém turné své sestry Sereny poté, co minulý měsíc oznámila, že ukončila profesionální tenis. Přestože sportovní legendy prohrály ve finále čtyřhry na US Open s českým duem Linda Nosková, Lucy Hrdecká, nebylo nic jiného než štěstí, když začaly oslavy Sereniny neuvěřitelné tenisové kariéry.

Ostatně, co musí Venus a Serena Williamsové na kurtu dokázat? Venus má ohromujících pět zlatých olympijských medailí (čtyři zlaté a jednu stříbrnou – nejvíc, co může tenista, muž nebo žena přidat), zatímco její sestra Serena je druhá se čtyřmi vlastními slavnými zlatými medailemi. Kromě svých olympijských úspěchů přetvořili tenisovou scénu tím, že vyhráli celkem 14 grandslamových titulů, přičemž Serena získala 23 grandslamových titulů. Neuvěřitelně působivé.

Sestry udělaly vše pro to, aby ukázaly ostatním dívkám a ženám, že dokážou cokoli s trochou odhodlání a vášně – ale jejich zkušenosti nepocházejí jen z jejich úspěchů na tenisovém kurtu, ale také z mnoha negativních externalit, které vytrvaly. . Jedním z faktorů byl samozřejmě rasismus. Sestry bojkotovaly Indian Wells Championship po smutném zvratu událostí v roce 2001, kdy naštvaní fanoušci vypískali a rasově zneužili Serenu navzdory jejímu vítězství nad Kim Clijstersovou ve finále, a to vše proto, že Venus odstoupila ze zápasu o dvacet minut dříve kvůli zranění kolena. Děkujeme za to, že jste zaujali tento postoj a dali těmto milovníkům tenisu najevo, že milovat něco není omluvou pro rasismus, ignoranci a krutost.

Navzdory bolestem srdce, které zažili, a vítězstvím, kterých dosáhli během své profesionální tenisové kariéry, některé věci pro duo vždy platily. Bratrství, rodina a loajalita.

V pátek večer, kdy Serena odehrála poslední zápas své slavné kariéry, byla její sestra první, co ji napadlo. „Nebyla bych Serena, kdyby tu nebyla Venuše, takže děkuji Venuše,“ řekla novinářům hned po zápase. „Je to jediný důvod, proč Serena Williamsová kdy existovala.“

Navíc, když mluvila o svém otci Richardu Williamsovi, který trénoval ji a Venuši, a její matce, emotivní Serena pokračovala: „Děkuji ti, tati. Vím, že se díváš. Tohle je po mém boku mnoho let a desetiletí. Ach můj bože, doslova desetiletí. Ale všechno to začalo u mých rodičů. A oni si to všechno zaslouží. Takže jsem jim opravdu vděčný.“

Jako jedna z nejslavnějších a nejtalentovanějších žen nejen v tenisovém světě, ale ve sportovní aréně obecně, je pokorné vidět, že Serena si nadále váží, váží a prosazuje své kořeny – a upřímně řečeno, jejich společné rozloučení se Tenisový kurt Vehnalo nám to slzy do očí. Když se sestry Williamsovy dokážou sejít a udělat to, můžete to udělat i vy.