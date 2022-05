Finále Eurovision Song Contest

Ukrajina vyhrála soutěž Eurovision Song Contest se Stefanií z folk rapové skupiny Kalush Orchestra a Sam Ryder na druhém místě za Velkou Británii s Spacemanem.

Ukrajina, od níž se očekávalo, že bude letos na prvním místě žebříčku, se do soutěže zapojila v roce 2003 a její tři vítězství ji řadí mezi nejúspěšnější z nových soupeřících zemí – když triumfovala v letech 2004 a 2016.

Kalush Orchestra při přebírání prestižní trofeje řekl: „Děkuji za vaši podporu Ukrajině. Toto vítězství je pro každého Ukrajince. Slava je Ukrajinec.“

Během svého vystoupení, které spojovalo rap a ukrajinský folklór, měla kapela na sobě propracované kostýmy, včetně dlouhých pestrobarevných pásků s třásněmi.

Na druhém místě se umístil Brit Sam Ryder se svou populární písní Vesmírný muž Je to poprvé za 20 let, co se Spojené království umístilo mezi prvními třemi.

Dlouhé působení Sama Rydera v Eurovizi zlomilo smůlu Spojeného království

Dvaatřicetiletá hvězda Tik Tok si získala publikum, když rozhoupala jednodílný oblek posetý korálky a perlami.

Ryder porazil španělského kandidáta, jehož hvězda Chanel podala skvělý výkon Slovensko Po Zatímco celé publikum zpívalo spolu s Italem Mahmoudem a Blancem, kteří zpívali soukromýkterý představoval silný rap, za kulisou blikajících světel.

Velké finále zahájilo živé představení se silným osvětlením a projekcemi sochy Davida od Michelangela z We Are Domi v České republice. Světla jsou zhasnutá.

Norsko šlo na Eurovizi na banány

Během show vystoupila folková kapela Iceland Systur, která báseň přednesla Mio Heikkande Soldokončili své vystoupení slovy: „Toto je pro Ukrajinu, milujeme tě.“

Finská rocková kapela The Rasmus odstartovala svých prvních několik vystoupení silnou verzí Jezábel Uprostřed představení jim strhněte košile.

Marius Behr ze Švýcarska předvedl syrovou prezentaci své trati Kluci nepláčou Podsvícení jemným osvětlením, když Francouz Alfan a Ahiz zapálili pódium, aby předvedli svou skladbu Folin.

Norský subwoolfer oblečený jako žlutý vlk při synchronizovaném tanci a zpěvu Dejte tomu vlkovi banán.

Španělský Chanel podal vysokooktanový výkon

Arménská herečka Rosa Lynn předvedla se svou písní emotivní vystoupení Explodovat, explodovat Na jevišti s postelí, lampou a židlí zdánlivě zabalené do bílých toaletních ruliček.

Estonsko zakončilo show Stefanem, který předvedl poutavou show nadějnýNa závěr své prezentace dodává: „Neztrácejte naději na lepší zítřky.“

Šampioni soutěže Eurovize, italská rocková kapela Maneskin, vystoupili během živého vystoupení spolu se zpěvákem a skladatelem Micou, který zazpíval řadu, která zahrnovala Grace Kelly A Šťastný konec.

Finalista Eurovize představoval 20 úspěšných zemí z týdenního semifinále a také takzvanou velkou pětku z Velké Británie, Francie, Německa, Itálie a Španělska.

Zdroj: Press Association

Velké finále Eurovize – jak se stalo:

Česká republika: We Domi – Světla jsou zhasnutá

We Are Domi z České republiky předvedli energické vystoupení své písně Lights Off během úvodního slotu Velkého finále Eurovize. Trio bylo oblečeno do propracovaných outfitů včetně fialových šperků.

Jejich vystoupení, které kombinovalo silné osvětlení a projekce Michelangelovy sochy Davida, zafungovalo za jásotu 7 000 fanoušků z okruhu Pala Olimpico.

Rumunsko: WRS – lámame

Saudade – portugalské slovo, které nemá žádný překlad. 🇵🇹 Nedokážeme si přeložit, jak úžasné to představení bylo. 🥺 # Eurovize pic.twitter.com/rJsdcbjuvb Eurovision Song Contest 14. května 2022

Portugalsko: Maro – Saudade, Saudade

Portugalsko označilo hi-NRG za pěknou píseň, která může být temným koněm, až se konečně dostaneme k hlasování. Není to však vaše klasická evropská píseň (ehm!).

Finsko: Rasmus – Jezábel

Je to neuvěřitelné, je to 16 let od vítězství Lorda pro Finsko, ale letos nevidíme, že by Finsko tento úspěch zopakovalo.

Švýcarsko: Marius Behr – Kluci nepláčou

A tady je ze Švýcarska – „odpověď“, na kterou jsme všichni čekali! Ještě lepší je, že je to nejoblíbenější píseň roku od Martyho Whelana.

Francie: dva tisíce a sto – Volyně

Pětinásobná vítězka Francie zapálila plameny za svůj velkolepý vstup.

Norsko: Subwoolfer – Dejte tomu vlkovi banán

Doufáme, že vaše banány jsou připraveny vstoupit do neskutečného Norska!

Arménie: Rosa Lynn – Explodovat, explodovat

Více než jen dotek „The Lumineers“ z písně Armenia.

Ho sognato di volare con te

Tak una bici di Diamanti 🎶 # Eurovize #ESC2022 pic.twitter.com/QcfGYiGsbL Eurovision Song Contest 14. května 2022

Itálie: Mahmúd a Blanco – soukromý

Je fér říci, že Itálie po loňském vítězství s Måneskinem hledala něco úplně jiného.

Užijte si tento ultimátní rozhovor # Eurovize Choreografie Španělska a Chanel je úžasná. Je to hypnotická kořist! 🇪🇸 #ESC2022 pic.twitter.com/wuwQlQIoNO Eurovision Song Contest 14. května 2022

Španělsko: Chanel – Slovensko Po

Zde je dvojnásobný vítěz Španělsko se svým prvním silným kandidátem dnes večer. Jejich píseň byla původně napsána pro Jennifer Lopez a my vidíme proč! Žádné zpomalené přehrávání na dálku a skvělé využití ventilátoru.

Nizozemsko: S10 – Odejít

Pětinásobní vítězové Holland jdou na špičkový hit uprostřed OTT Europop. A byla docela hezká.

Ukrajinský Kalush Orchestra předvádí hypnotickou směs rapu, folklóru a flétnových akordů, které si budete pamatovat celé dny 🇺🇦 # Eurovize #ESC2022 pic.twitter.com/lgHZhkCkoG Eurovision Song Contest 14. května 2022

Ukrajina: Kalush Orchestra – Stefania

Zde jsou nejlepší společnosti dnešního večera, které vyhrály Ukrajinu (s růžovým kloboukem ve stínítku). Myslíme si, že všichni ostatní by poté měli jít domů.

Zní to docela jako rocková hvězda – udělal nějaký hluk pro úžasného majitele Uberu Harrise v Německu! 🇩🇪 # Eurovize #ESC2022 pic.twitter.com/S7aeK5sZfg Eurovision Song Contest 14. května 2022

Německo: Malik Harris – rockové hvězdy

Vítězové v letech 1882 a 2010, Německo jim dává trochu blíž Coldplay se setká s Eminem a Ed Sheeran (možná). Je to edenim.

Litva: Monica Liu – CinemaTai

Marty miluje litevský vstup!

Zlepšete svou hru a udeřte na vysokou notu # Eurovize Velké finále .. Ázerbájdžánský Nader Al Rostamli! 🇦🇿 🔥 #ESC2022 pic.twitter.com/Ba6FxhM6W7 Eurovision Song Contest 14. května 2022

Ázerbájdžán: Nader Rostamli – Vraťte se

Belgie: Jérémie Makiese – chybíš mi

Belgie jde také s písní, která zní jako něco, co by mohl režírovat Justin Timberlake.

Řecko: Amanda Georgiade Teneford – zemřeme spolu

Maximální drama z Řecka. Líbí se nám to!

Island: Sestor – Mi Hokande Sol

Po tom, co jsme byli minulý rok VYROBENI (myslíme), bylo to z Islandu docela kouzelné. Nejsou domovem divné pop music, lidi!

Moldavsko: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenol

mé oči! moje uši! toto udělal bavlněné oko jo Od Rednex to vypadá jako Pink Floyd.

Švédsko: Cornelia Jacobs – drž mě blízko

Je snadné pochopit, proč dnes večer patří Švédsko mezi favority na vítězství. To bylo úžasné od Cornelie Jacobs!

Austrálie: Sheldon Riley – Nejsou stejné

Ohromující zvuk a spousta krystalů (přesněji 200 000) země Oz.

Spojené království: Sam Ryder – Vesmírný muž.

Zde je loňská záhadná země – Spojené království! To už by mělo fungovat velmi dobře.

Polsko: Ochman – řeka

Polsko nám připomíná asi 15 dalších písní, ale to je zvuk.

Srbsko: Konstrakta – v Corpor Sano

Srbsko představuje píseň s informacemi o veřejném zdraví se slovy ehm, Baneshi.

Srdečně zazpívej chlapče a ukonči show! Stefan s nadějí a upscale hymnou naší doby 🇪🇪🤠 # Eurovize #ESC2022 pic.twitter.com/pdVF9nrYPp Eurovision Song Contest 14. května 2022

Estonsko: Stefan – nadějný

Estonsko jí dává hodně Ennia Morriconeho. Někdo dává Stefanovi pončo a cigaretu.

