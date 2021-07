Kdo je Patrick Schick? Český fotbalista upozornil během Euro 2020

Euro 2020 je pro hráče, zejména z menších zemí, často skvělou příležitostí prosadit se ve světě fotbalu. Na předchozím evropském šampionátu si portugalský Eder udělal jméno tím, že vstřelil branku, která pomohla jeho národnímu týmu zvednout trofej. Zde je pohled na „Kdo je Patrick Schick“, další superstar, který měl v této sezóně na evropské mistrovství neuvěřitelný vliv.

Kdo je Patrick Schick? Statistiky Patricka Schicka Euro 2020

Patrik Schick je útočník, který hraje za Českou republiku a Bayer Leverkusen v německé Bundeslize. Český útočník na Euro 2020 vstřelil již tři góly, včetně vynikajícího gólu z 50 metrů. Schickovy góly na tomto turnaji mu mohou pomoci napodobit jeho krajana Milana Barrose, vítěze Golden Boot na Euro 2004, který vstřelil pět branek. Další výzva pro Schicka a jeho spoluhráče na Euro 2020 bude v Anglii v úterý 22. června.

Trenér České republiky chválí výkon Patrika Čecha na Euro 2020

Trenér České republiky Jaroslav Silhaví je optimista, že jeho tým může jít do tohoto turnaje dále, zvláště pokud Patrik Schick nadále podává skvělé výkony. „Myslím, že na tomto turnaji uděláme větší pokrok a Patrick nás povede svými cíli. Doufám, že to není jeho poslední slovo. Pokud může udělat totéž jako Barros, bylo by to skvělé.“ Čech naposledy skóroval remízou 1: 1 proti Chorvatsku, když přeměnil z penalty.

Kariéra a statistiky Patricka Schicka

Patrik Schick zahájil svou fotbalovou kariéru na Akademii Sparta a od začátku byl působivý. Přes slušný výkon Chic, byl zapůjčen Bohemians. Po návratu české hvězdy do Sparty mu byla nabídnuta nová smlouva, ale jeho agent dohodu odmítl, protože nabídku nepovažoval za dostatečně výhodnou. Schick se nakonec v červenci 2016 přestěhoval do Sampdorie za přibližně 4 miliony EUR.

Schickovo kouzlo v Sampdorii však zdaleka nebylo snadné, protože se snažil hrát Fabio Quagliarella a Luis Morell ve stejné pozici. Po působivé sezóně, ve které vstřelil 12 gólů, projevil zájem o podepsání české hvězdy Juventus, Milán a Řím. Schick se nakonec přestěhoval do Říma, který údajně zaplatil klubu rekordní poplatek 40 milionů EUR.

V Římě Schick čelil podobné situaci, kdy bylo pro něj obtížné získat dostatek času ze zápasu. Bojoval se zraněními a bylo pro něj obtížné vyrovnat se výkonu Dina Dzeka. Volal selhání, byl zapůjčen RB Lipsko. Český útočník nastřílel v 28 zápasech s Lipskem 10 gólů, poté, co jej klub odmítl koupit, přestoupil do Bayeru Leverkusen za 26,5 milionu eur. Statistiky Patrika Schicka v jeho novém klubu jsou dobré, protože v této sezóně vstřelil devět gólů a jednu asistenci v 29 zápasech Bundesligy.

Obrázkové kredity: Patrick Sheek / Instagram