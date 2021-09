Chorvatská policie vyřeší záhadu ženy bez paměti na skále | Chorvatsko

Žena, která byla zachráněna z chorvatského ostrova, aniž by si pamatovala, jak se tam dostala, odkud přišla nebo kdo je, byla identifikována jako bývalá slovenská návrhářka, která žila ve Spojených státech a vyráběla šperky pro celebrity včetně Diany Rossové.

Chorvatská policie ve středu označila ženu za Danielu nebo 57letou Danu Adamkovou s tím, že její identita byla stanovena poté, co ji přátelé a známí z Chorvatska a Slovenska identifikovali z fotografie zveřejněné v pondělí.

The Zpravodajský server uvedl 24Sata Potvrzení Adamcovy identity také přišlo z USA, kde do roku 2015 sporadicky žila a údajně prodávala šperky hvězdám včetně Brigitte Bardot a Barbra Streisand. Její práce se objevila také v seriálu Přátelé.

Bylo objeveno 12. září na ostrově Krk, jak sedí na zubaté skále poblíž moře v odlehlé části ostrova. Policie uvedla, že mluvila „plynně anglicky“, ale neměla průkaz ani telefon.

Úředníci ve středu označili její stav za stabilizovaný a uvedli, že reagovala na léčbu v nemocnici v chorvatské pevnině ve městě Rijeka. Říkali, že sociální služby převezmou vládu, až bude mimo nemocniční péči.

Známá USA, Nina Smedt, Řekl to Daily Beast Adamcová krátce pracovala ve společnosti, kterou vedla v roce 2015 poté, co ji tam najala nezisková organizace, která pomáhala lidem bez domova najít práci.

Před několika lety vyšel v jejím slovenském rodném Trenčíně časopis, který údajně opustila v roce 1984, aby studovala design ve Spojených státech, Zveřejnil její profil Popsal ji jako úspěšnou návrhářku šperků, která prodala kousky několika hvězdám.

Adamková časopisu řekla, že studovala módní návrhářství v Santa Monice, poté se dostala do světa zábavy prostřednictvím úspěšného filmového producenta, se kterým začala chodit a později se provdala.

Pár se prý rozešel v roce 2000 a Adamkova se vrátila na Slovensko, kde zůstala až do roku 2008. Není jasné, kdy se vrátila do USA, ale mezi lety 2015 a 2018 byla v Irsku a pracovala v útulcích pro bezdomovce, než se vrátila zpět. do Trenčína.

Slovenský přítel žijící v Záhřebu poznal Adamkovou také z policejní fotografie, zatímco dva čeští turisté vzpomínali na setkání s ní na chorvatském dalmatském pobřeží. Pamatujte, že byla ze Slovenska a byla na dovolené sama.

Adamcovou spatřil na zubatém skalnatém výchozu na Krku rybář. V obavě, že by se jeho člun vyklouzl ze země, kdyby se ho pokusil zachránit sám, zalarmoval rybář policii, která vyslala záchranný tým ve dvou 4×4. Museli nechat svá auta a dojít k nim více než 3 kilometry.

Policie ji popsala jako dehydrovanou a dezorientovanou a uvedla, že podle všeho strávila více než jednu noc v odlehlé oblasti, kterou navštívili medvědi a divočáci. Byla tak slabá, že bez pomoci nemohla pít vodu a její obličej byl zraněn.