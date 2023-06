Android 14 Beta může poškodit snímač otisků prstů Pixelu

Pokud se chystáte aktualizovat na nejnovější beta verzi Androidu 14, možná budete chtít být opatrní, protože aktualizace některým majitelům Pixelů rozbila snímač otisků prstů.

Aktualizace na Android 14 Beta 3 má pro některé zařízení Pixel bez funkčního snímače otisků prstů. Nejen, že senzor nefunguje, ale zdá se, že Android jeho přítomnost také nepoznává. Všechna nastavení nebo widgety spojené se senzorem jsou pryč, takže PIN/heslo/vzor zůstává jediným způsobem, jak odemknout zařízení. To platí také pro aplikace, jako jsou správci hesel, které mohou používat snímač otisků prstů.

Můj Pixel 6 Pro je ovlivněn, existují také zprávy Ir redditA Cvrlikánía přišít Google Issue Tracker k problému. Zdá se, že se to týká pouze zařízení Pixel 6, Pixel 6 Pro a Pixel 6a, pokud to můžeme říci z aktuálních zpráv. Také se to nestává všem uživatelům — například Pixel 6 Pro mého kolegy Kyle Bradshaw nebyl ovlivněn. Nemůžeme však vyloučit, zda jsou ovlivněny další pixely, takže pokračujte v komentářích, zda váš snímač otisků prstů funguje a jaké zařízení používáte.

Neexistuje žádné zjevné řešení tohoto problému, ačkoli máme podezření, že obnovení továrního nastavení by mohlo problém vyřešit. Problém může také vyřešit návrat k dřívější verzi Androidu. Pozoruhodně jsme také našli jedna zpráva Ze stejného vydání z první beta verze Androidu 14.

Jak se u těchto beta verzí často stává, toto je skvělý příklad toho, proč by neměl být instalován na váš denní ovladač.

