Nakonec Signal vyvolá uživatelská jména, takže můžete mít své telefonní číslo soukromé

Třetí novinka, která není standardně povolena a kterou Signal doporučuje především rizikovým uživatelům, umožňuje vypnout nejen viditelnost vašeho čísla, ale i možnost jeho odhalení. To znamená, že vás nikdo nemůže najít v Signálu, pokud nemá vaše uživatelské jméno, i když vaše číslo již zná nebo ho má uložené ve svém adresáři. Tato dodatečná ochrana může být důležitá, pokud nechcete, aby někdo mohl propojit váš profil Signal s vaším telefonním číslem, ale také to ztíží lidem, kteří vás znají, aby vás na Signal našli.

Nové ochrany telefonních čísel by nyní měly umožnit použití Signalu ke komunikaci s nedůvěryhodnými lidmi způsoby, které by dříve představovaly vážná rizika pro soukromí. Reportér nyní může zveřejnit uživatelské jméno Signal na profilu sociálních médií, aby zdrojům umožnil posílat šifrované tipy, například bez sdílení čísla, které umožňuje cizím lidem volat uprostřed noci na své mobilní telefony. Aktivista se může tajně připojit k organizované skupině, aniž by vysílal své osobní číslo lidem ve skupině, kteří ho neznají.

V minulosti vyžadovalo používání Signálu bez odhalení soukromého čísla v kterékoli z těchto situací nastavení nového čísla Signal na běžném telefonu – obtížná výzva v oblasti ochrany soukromí pro lidi v mnoha zemích, které vyžadují identifikaci k nákupu SIM karty – nebo se službou. jako Google Voice. Nyní můžete místo toho jednoduše nastavit uživatelské jméno, které lze kdykoli změnit nebo smazat. (Všechny konverzace, které jste začali používat staré uživatelské jméno, se přepnou na nové.) Aby se zabránilo ukládání i těchto uživatelských jmen, používá Signal také šifrovací funkci zvanou Ristretto hash, která mu umožňuje místo toho ukládat seznam jedinečných řetězců. Z písmen, která symbolizují ty kliky.

Mezi těmito novými funkcemi navrženými pro přesnou kalibraci toho, kdo může znát vaše telefonní číslo, se jedna klíčová role tohoto čísla nezměnila: Stále neexistuje způsob, jak se vyhnout sdílení telefonního čísla se samotným Signalem, když se zaregistrujete. Skutečnost, že tento požadavek přetrvává i po upgradu Signalu, nepochybně rozzlobí některé kritiky, kteří tlačili na vývojáře Signalu, aby lépe vycházeli vstříc uživatelům hledajícím anonymitu, takže ani zaměstnanci Signalu neuvidí telefonní číslo, které by mohlo identifikovat uživatele nebo ruku. Toto číslo je zasláno monitorovací agentuře, která vykonává soudní příkaz.

Ať už je to lepší nebo horší, telefonní číslo zůstává nezbytným požadavkem jako identifikátor, který Signal shromažďuje soukromě od svých uživatelů, říká Whittaker. Je to částečně proto, že to zabraňuje spammerům vytvářet nekonečné účty kvůli nedostatku telefonních čísel. Telefonní čísla jsou také to, co někomu umožňuje nainstalovat Signal a okamžitě jej naplnit kontakty ze svého adresáře, což je klíčový prvek pro snadné použití.

Ve skutečnosti jde o návrh systému, který blokuje spamové účty a importuje adresář uživatele bez Vytáčení telefonního čísla je „klamně obtížný problém,“ říká Whittaker. „Blokování spamu a faktická možnost připojit se ke svému sociálnímu grafu v komunikační aplikaci – to jsou existenční obavy,“ říká. „Proto stále potřebujete telefonní číslo, abyste se mohli zaregistrovat, protože stále potřebujeme něco, co funguje.“