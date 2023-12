Vystoupení České filharmonie v Jacobs Music Center v San Diegu

Na konci Dvořákovy symfonie č. 9, Novosvětské symfonie, se zdá, že poslední věta směřuje k triumfálnímu závěru. Ale na poslední struně Dvořák nutí dechy, aby si svou roli udržely i poté, co housle rozhodně dohrály.

Jak dlouho vydrží, není upřesněno, ale Dvořák se ptá téměř nemožného: hudebníci jsou požádáni, aby snižovali ze silových výšek na výšky klavíru, jinými slovy, aby přešli od nejvyššího zvuku, který dokážou zahrát, k nejvyššímu zvuku, jaký dokážou. hrát, to vše při zachování triády E dur, která skladbu v harmonii uzavírá.

Tímto vytrvalým akordem jako by Dvořák nechtěl uznat vítězství nebo vzbudit dojem, že konflikt je u konce. I když „New World Symphony“ patří mezi nejoblíbenější skladby klasického repertoáru, tento akord vás stále trochu zneklidňuje.

Když Česká filharmonie dosáhla čtvrtečního finále Symfonie č. 9 v programu La Jolla Music Society v Jacobs Music Center, efekt byl magický. Jak tento akord přecházel z hlasitého výkřiku do šepotu, pak tiššího než šepot, čas jako by se zastavil, dokud ticho nepřerušil bouřlivý potlesk.

V jistém smyslu tato závěrečná struna působí symbolicky pro charakter tohoto orchestru. Pochází od samotného Dvořáka, který dirigoval zahajovací koncerty orchestru. Toto turné zahrnuje zastávku 14. listopadu v Carnegie Hall, kde soubor odehraje stejný program, jaký provedl v Jacobs Center for Music: Janáčkův „Taras Bulba“, Lisztův „Klavírní koncert č. 2“ (se sólistou Jean-Yvesem Thibaudetem ) a „Symfonie světa“ „Nová“ od Dvořáka. (To by měla být skvělá příležitost, protože orchestr přivádí „Nový svět“ zpět na místo, kde bylo dílo poprvé uvedeno v roce 1893.)

Nejde o to, že by vás působivá hra českého orchestru zneklidnila; Zdálo se, že i v aktivnějších a extrovertnějších částech programu je patrný nádech zdrženlivosti.

Povaha orchestru má nepochybně co do činění s jeho významným hudebním ředitelem Jiřím Bělohlavcem. Nejednalo se o komorní hudební cvičení. Měl naprostou kontrolu nad orchestrem a hudbou, ale nikdy nic nenutil, nikdy na nic netlačil a nikdy neudělal jediný pohyb, který by s hudbou nesouvisel.

Nejdůležitější ze všeho bylo, že Bilolavec uměl vyprávět. Výrazný Yanachek „Taras Bulba“ vypráví velmi konkrétní příběh, ve skutečnosti několik příběhů, ale nemuseli jste číst poznámky k programu, abyste věděli, co se děje. Bilolavec je mistrem dlouhé řady, jak do sebe jednotlivé části tohoto zdánlivě nesourodého díla zapadat.

I Lisztův Klavírní koncert č. 2, který i přes svou tematickou jednotu může hraničit s nesoudržností a stát se pouhou ukázkou virtuozity, zněl jako soundtrack k nevídanému filmu. Bilolavec našel ideálního partnera v Thibaudetovi, který měl v tomto díle poezii a sílu vynést nevyřčený příběh.

V „Novosvětské symfonii“ vzal Bilolavec úvodní Adagio o několik úderů pomaleji než tradiční interpretace, ale linka nikdy nezahálela. A energie a soustředění, které Bělohlavec a orchestr do práce a programu vnesli. Nicméně, stejně jako závěrečný akord, tato energie měla lehký podtón, který vás nutil přemýšlet ještě dlouho po skončení programu.