Média říkají, že Ken Griffin se připojuje k nabídce koupit noviny The Telegraph

(Bloomberg) – Americký miliardář Ken Griffin může podle tiskových zpráv poskytnout finanční podporu konsorciu vedeném kolegou manažerem hedgeových fondů Paulem Marshallem ve snaze převzít britskou Telegraph Media Group.

Marshall, spoluzakladatel peněžního manažera Marshalla Wysse, shromažďuje sponzory a spolupracuje s finančním poradcem Moelis & Co, když se připravuje na aukci, která má začít v nadcházejících týdnech, uvedl v pondělí The Telegraph, aniž by uvedl, odkud informace získal. . Mluvčí obou finančníků to odmítli komentovat, poznamenal Financial Times v související zprávě.

Griffin – zakladatel hedgeového fondu Citadel a tvůrce trhu Citadel Securities – by do takového úsilí investoval pouze osobně, nikoli prostřednictvím své firmy, řekl Bloombergu člověk obeznámený s jeho myšlením.

Hlavní republikánský dárce – který má hodnotu více než 36 miliard dolarů, podle Bloomberg Billionaires Index – by mohl poskytnout silnou palebnou sílu v aukci, která již přitahuje řadu soutěžících. Mediální skupina vydává dva nejpopulárnější britské konzervativní noviny The Telegraph a The Spectator. V červnu Lloyds Banking Group převzala publikace od rodiny Barclay, která je vlastnila od roku 2004.

Mezi další strany, o kterých se uvádí, že učinily nabídky na Telegraph Group, patří český miliardář Daniil Kretinski a Daily Mail & General Trust Plc, kterou si vzal do soukromého vlastnictví majitel a předseda představenstva Jonathan Harmsworth, známý jako Lord Rothermere. DMGT vydává pravicový bulvární deník Daily Mail.

List Financial Times s odvoláním na dva lidi obeznámené se situací uvedl, že Marshall, spolumajitel televizního kanálu GB News, připravoval svou nabídku na radu Paula Zoelenberga, bývalého manažera Daily Mail and General Trust PLC.

