Tento měsíc se blíží velký festival Cedar Rapids!

Později letos v květnu, Sdružení české vesnice Uvede 45. ročník Hopi dny Festival na české vesnici skončil. Oslava se bude konat o víkendu od 19. května do 21. května.

Pokud nejste obeznámeni s Houby Days, první věc, kterou byste měli vědět, je, že akce je celá o houbách. „Houby“ je vlastně česky houba! a Web České vesnice čte:

„Jejich lov je pro Čechy a Slováky velkou činností a sbírají je s plným košíkem. Je tolik odrůd, které se jedí a jak Češi rádi říkají: ‚Všechny houby jsou jedlé, alespoň jednou!'“ Sbírají se od časného jara až do pozdního podzimu a les je vždy plný houbařů. Je to rodinná aktivita, takže děti většinou do 10 let vědí, které houby sbírat a které nesbírat. krásný letní den, Les bude plný rodin, procházek, povídání a houbaření.

Na Hobby Days v Cedar Rapids nebude žádné houbaření, ale bude zde spousta dalších zábavných aktivit pro Iowany všech věkových kategorií. Akce bude zahrnovat několik pódií živé hudby, prodejců jídla, řemeslných prodejců a dalších! Zde jsou některé z velkých aktivit v rozvrhu:

průvod Sobota 20. května v 10 hodin

Zelné rolky z pekárny Sikora Sobota 20. května ve 12 hodin V neděli 21. května ve 12 hodin

auto show Sobota 20. května od 12:00 do 16:00 hodin Nachází se na parkovišti Red Cedar Advisory

Výkřik královského dvora Sobota 20. května ve 13 hodin

Soutěž v pojídání kolache Sobota 20. května v 15 hodin

Zábavný běh na Mt Trashmore Neděle 21. května v 9:30



Něco nového, co se letos děje na Houby Days, je Balloon Glow! Horkovzdušné balony se rozsvítí v noci počínaje soumrakem v sobotu 20. Byly by umístěny „v zeleni na jih od obce (kde byly domy po povodni odstraněny)“, pokud by bylo vhodné počasí.

Oficiální hodiny Hobby Days 2023 jsou:

Pátek 19. května od 17:00 do 21:30

Sobota 20. května od 9:00 do 21:30

V neděli 21. května od 9 do 16 hodin

Můžete se podívat na úplný plán akcí Houby Day tady.

