Pro úvodní United Cup, každoroční smíšenou akci, která se bude hrát v Brisbane, Perthu a Sydney od čtvrtka 29. prosince do neděle 8. ledna 2023, bylo jmenováno hvězdné pole.

Dnes byly oznámeny příspěvky z 16 nejlepších zemí, přičemž tým Řecka vede světovou 3 Stefanos Tsitsipas A [6] Maria scari je pojmenována podle prvního semene.

Světová jednička Iga Swiatek a [11] Hubert Hurkacz Povede druhé místo v žebříčku v Polsku, přičemž třetí Spojené státy budou mít spoustu talentů, včetně světové trojky Jessicy Pegoly, číslo devět. Taylor FritzSvětová 11 Madison Keys a charismatický showman Světová 19 Francis Tiafoe.

legendární Rafael Nadal Spojí se se světovou třináctkou Paulou Padusaovou, aby vztyčila vlajku Španělska, zatímco vycházející tenisová velmoc Itálie se stane 16. hvězdou světa. Matteo Berrettini a Martina Trevisan.

Francie vede první šestku v čele s vítězkou WTA Finals a světovou čtyřkou Caroline Garciaovou a Arthur Rinderknech.

Nick KyrgiosKolo Tomljanovic a Alex de Minor Bude nosit zelenou a zlatou, aby reprezentovala Austrálii. Mezi další významné položky patří Norsko č. 4 na světě Casper RoadNěmecko Alexandr Zverev Švýcarka Belinda Bencic a Stan WawrinkaSpolečně s Petrou Kvitovou z České republiky. Do soutěže bylo přijato šest nejlepších kvalifikujících se zemí pro žebříček WTA, pět kvalifikujících se zemí pro žebříček WTA a prvních pět zúčastněných zemí.

Zbývající dva národy (jeden hráč ATP a jeden společný příspěvek) budou přijaty do soutěže v pondělí 21. listopadu na základě žebříčku zveřejněného k tomuto datu.

P = chráněné uspořádání, J = juniorské uspořádání, * = dvojité uspořádání

„Hrající skupina je z United Cupu velmi nadšená a to podtrhuje vysoká kvalita a vysoké standardy těch, kteří se této události zavázali.“ „Jsme potěšeni hloubkou a šíří týmů a můžeme se těšit na mnoho vzrušujících zápasů a spoustu zábavného tenisu,“ řekl Stephen Farrow, ředitel United Cup United Cup.

„Pohár Organizace spojených národů také znamená návrat mezinárodního tenisu do Brisbane a Perthu a my víme, že fanoušci se nemohou dočkat, až si to všechno užijí. Tato tři města si užijí příležitost vidět nejlepší světové hráče spojit se a soutěžit bok po boku, když spustíme tenisová sezóna po celém světě zde v Brisbane, Perthu a Sydney.

Předseda a generální ředitel WTA Steve Simon řekl: „To, že spolu nejlepší ženy a muži světa soutěží na úvodním United Cupu, poskytuje jedinečnou platformu, která demonstruje naše odhodlání spolupracovat, abychom náš sport posunuli do nových výšin. Je to vzrušující způsob, jak odemkněte rok 2023, který bude jistě vzrušujícím rokem, a těšíme se na to, jak naše vycházející a zavedené hvězdy předvedou svůj talent v tomto jedinečném formátu.“

Ross HutchinsŠéf ATP Touring Officer řekl: „Scéna je připravena pro fantastický první ročník United Cup. Tato událost je velkým prohlášením pro náš sport, spojuje nejlepší muže a ženy jako členy týmu. Dnešní losování zdůrazňuje poutavou soutěž, zápasy a příběhy, na které se naši fanoušci mohou těšit na začátku sezóny 2023.“

United Cup, událost WTA-WTA prezentovaná ve spolupráci s Tennis Australia, nabízí finanční odměny až 15 milionů USD a až 500 hodnocení Pepperstone ATP a 500 ratingových bodů WTA.

Brisbane, Perth a Sydney budou od 29. prosince do 4. ledna hostit dvě skupiny po třech zemích, které budou soutěžit v ligovém formátu. Každá remíza se skládá ze dvou utkání dvouhry mužů, dvou dvouher žen a smíšené čtyřhry.

Vítězové z každé skupiny budou hrát, přičemž vítězové z měst postoupí do čtvrtého finále United Cupu v Sydney, které se koná od 6. do 8. ledna. Další nejúspěšnější tým dokončí fáze kvarteta.

Dnešní oficiální los ukáže, ve kterém městě budou jednotlivé týmy letos v létě hrát. Sledujte losování živě od 14:00 EST Facebooková stránka United Cup.

Poznámka: Účast hráčů se může změnit.