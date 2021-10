Druhý největší evropský festival oceňuje Johnnyho Deppa – The Hollywood Reporter

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary se stal druhým největším evropským filmovým festivalem, který podpořil kontroverzního herce Johnnyho Deppa a v úterý oznámil, že oslaví své narozeniny. Piráti z Karibiku V létě hraje ve své 55. akci.

Karlovy Vary uvedly, že vzdají hold Deppovým „významným přínosům pro film“ uvítáním herce na festivalu, který probíhá od 20. do 28. srpna, a předvedou jeho poslední dvě inscenace: Obchodní záznamAwok of Gold: A few Tours with Shin McGowan (2020), dokument Juliana Temple o frontmanovi Pogues z produkce Deppa a životopis Andrewa Levitase Minamata (2020), vášnivý projekt Deppa, ve kterém hraje W. Eugena Smitha, a život Fotoreportér, který na začátku 70. let minulého století pomohl vystavit rozsáhlou otravu rtutí pobřežním komunitám v Japonsku.

“Je nám velkou ctí přivítat na festivalu tuto ikonu současné kinematografie,” uvedl v prohlášení Karel Ochs, generální ředitel Karlových Varů a umělecký ředitel festivalu Karel Ochs. „Dlouho jsme obdivovali pana Deppa a jsme rádi, že mu můžeme tuto čest udělit.“

Karlovy Vary sledují španělský festival San Sebastian, který včera řekl, že předá Cenu Deeb Donostia na počest celoživotního úspěchu jako uznání hercova „výjimečného přínosu pro svět kinematografie“.

Ocenění přichází poté, co trojnásobný nominovaný na Oscara a jednorázový šampión v pokladně přišel o publikum poté, co Depp prohrál případ ohovárání vydavatele časopisu. slunce Noviny ve Velké Británii popsaly herce jako „bitkyni manželky“ a tvrdily, že byl násilný vůči své bývalé manželce, herečce Amber Heard. Soud souhlasil a rozhodl, že obvinění novin jsou „z velké části pravdivá“. Soudce v případu uvedl, že Depp Heardovou „obával o svůj život“.

Depp požádal odvolací soud o povolení odvolání, ale soudce jeho žádost zamítl s tím, že odvolání „nemá žádnou skutečnou naději na úspěch“.

Dny po vyhlášení rozsudku Depp řekl, že ho Warner Bros. požádal, aby ve třetím kole odstoupil z role Gellerta Grindelwalda. Fantastická monstra Film. Jeho místo zaujal Mads Mikkelsen.

Vyzvedněte MGM Minamata Pro USA, ale film dosud nevydal, prominentní režisér Levitas tvrdil, že studio chce film „pochovat“ kvůli kontroverzi kolem jeho hvězdy.