Kuřácký koutek: Šíření minulé popularity – žurnál

Vstupuje svět do éry postpopulismu? Myslí si to rozsáhlá studie a zpráva Institutu Tonyho Blaira pro globální změnu. vyšlo letos v lednu, zpráva Zjistilo se, že počet populistů u moci je dnes nejnižší za posledních 20 let. Zpráva uvádí, že populismus utrpěl několik významných porážek, zejména v roce 2020 a dále. Zpráva však stále doporučuje opatrnost při interpretaci svých zjištění.

Tato opatrnost je způsobena především tím, jak vypuknutí populismu v mnoha zemích za posledních zhruba 15 let vytvořilo hluboce polarizované společnosti, ochabující státní a vládní instituce, oslabení demokracie a vznik zcela emotivní povahy. politika. Odstranění populistů neznamená, že neštěstí, které způsobili, zmizí.

Zpráva poznamenává, že zatímco mnoho prominentních populistů bylo odmítnuto, byly také země, kde populističtí vyzyvatelé dosáhli nebývalých zisků. Například Itálie a Švédsko zaznamenaly vítězství populistických krajně pravicových stran a Izrael zase zaznamenal návrat populisty, který byl zvolen v červnu 2021, ale k moci se vrátil v prosinci 2022.

Nejsilnější antipopulistické proudy jsou zaznamenány v Severní a Jižní Americe. Koncem roku 2020 byl ve Spojených státech zvolen populistický prezident a jeho strana pak také utrpěla četné porážky během loňských voleb v polovině volebního období. Na druhou stranu jihoamerické země stále svědomitěji volí antipopulistické strany. Na začátku roku 2023 měly všechny jihoamerické země kromě tří „umírněné“ prezidenty.

Zpochybňování populismu populismem vytváří začarovaný kruh, který přehřívá politický systém, vyčerpává voliče a oslabuje instituce a ekonomiky. Jak lze cyklus přerušit?

Jižní Amerika je v tomto kontextu důležitá, protože od počátku 21. století byla centrem populismu napravo i nalevo. Bylo to proto, že současní populisté byli zpochybňováni uchazeči, kteří byli stejně populisté. Vznikl tak začarovaný kruh, který přehříval politický systém, vyčerpal voliče a oslabil instituce a ekonomiky.

Cyklus konečně prolomí levicové strany, které svůj přístup zmírnily a prezentovaly se jako umírněnější a racionálnější alternativy krajně pravicových a tvrdě levicových populistů. Nejvýraznější porážkou populismu v Jižní Americe bylo svržení krajní pravice v Brazílii Jaira Bolsonara. V říjnu 2022 byl odhlasován, poražen „reformovaným“ levičákem.

Být svědomitým antipopulistou byla úspěšná taktika, jak zahnat populisty. Působila ve Spojených státech a v několika jihoamerických zemích a také v evropských regionech, jako je Slovinsko a Česká republika. Zpráva uvádí, že v letošním roce může dojít také k porážce stávajících populistů v Polsku a Turecku.

Co tedy znamená být svědomitým antipopulistou? Jde prostě o vědomé zaujímání umírněných postojů, programů a diskurzů, které jsou racionální, samozřejmě nepopulistické. Tento postoj se nesnaží dostát populistickému protivníkovi tím, že se stane stejně populistickým. Zpráva ukazuje, že strany a aliance, které přijaly tuto taktiku, byly z velké části úspěšné proti populistům, protože tyto strany nedodržovaly pravidla stanovená populisty, kteří podněcují polarizaci a prosperují díky nadměrné politické aktivitě.

To, že strany přijaly populistické akce a rétoriku na stejné úrovni jako populistický rival, vedlo k neúspěchu. Tyto strany, stejně jako v Itálii a Švédsku, musely změnit svůj charakter na populistický hlas, zatímco konkurenti byli „normální“ populisté. V roce 2022 došlo také ke svržení současného populisty v Pákistánu. Imran Chán byl sesazen hlasováním o nedůvěře aliance opozičních stran.

Koalice se za tímto účelem přihlásila k svědomitému antipopulismu a slíbila, že zpacifikuje systém, který se začíná ohřívat. Téměř rok po Imranově svržení se však koalice, nebo alespoň některé její prominentní frakce, snaží naplnit Imranovu vytrvalou a ještě intenzivnější rétoriku a činy.

Jako vládnoucí koalici se jí zatím nepodařilo zlepšit ekonomiku, která za Imranova režimu začala upadat. Koalice připadla na stranu vojenského establishmentu, který oficiálně pomáhal Imránskému režimu, než se od něj ostře oddělil.

Zdá se však, že Omran udržoval „dobré vztahy“ s nejvyšším soudním orgánem, což ho povzbudilo k tomu, aby pokračoval v zahřívání scénáře a přitahoval koalici, aby se mu postavila za jeho podmínek. Pravdou je, že Pákistán potřebuje několik měsíců na rozmyšlenou, aby se znovu zorientoval. Koalice a establishment tomu jistě věří, ale justice, která sama v roce 2008 přijala populistický justiční aktivismus, tak stále vypadá. Stále jedná s Imranem jako agentem pro tuto situaci, nebo možná naopak?

Pokud se koalici podaří definovat období na rozmyšlenou, může to samo o sobě poněkud zlepšit ekonomiku a stabilizovat politiku země.

Publikováno v Dawn, EOS, 2. dubna 2023