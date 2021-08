„Čest udělit našemu zlatému sportovci XUV 700“: speciální dárek Ananda Mahindry Neerajovi Choprovi za získání zlata | olympiáda

7. srpna 2021 – datum, které bude zapsáno zlatými písmeny do historie indické atletiky. Vrhač oštěpů Neeraj Chopra má zásluhu na zisku zlaté medaile na olympijských hrách v Tokiu svým silným hodem 87,58 metru, který jednou rukou překonal své soupeře.

Chopra je nyní po střelci Abhinav Bindrovi teprve druhým indickým sportovcem, který na olympiádě získal individuální zlatou medaili. Jeho čin určitě ukončil čekání 121leté Indie na olympijskou medaili v atletice.

Každý indický občan sledující Neerajův zlatý gól určitě vybuchl radostí. Lidé na sociálních sítích vzdali hold, když 23letý chlapec z Haryany udělal v Tokiu nečekaný čin. Mezitím Anand Mahindra, předseda Mahindra a Mahindra Group, oznámil, že daruje Neerajovi XUV 700 za jeho pozoruhodný úspěch.

Přečtěte si také | Plné pokrytí olympijských her v Tokiu 2020

„Jeho Xuv700 (Neraj Chopra) požádal uživatel Twitteru Anand Mahindra“. V reakci na to předseda skupiny Mahindra souhlasil a uvedl, že to bude jeho osobní dar indickému „zlatému sportovci“. Nejen to, ale dokonce označil dva své představitele společnosti, aby byl vůz připraven vyhrát zlatou medaili.

“Ano, opravdu. Bylo by mou osobní výsadou a ctí obdarovat našeho zlatého sportovce XUV 7OO. Vložit Tweet Anand Mahindra tweetnul” Mějte na to, prosím, připraveného. “

Zatímco Neraj získal zlato, Jakub Vadligic (86,67 m) a Vyeclav Vesely (85,44 m) získali stříbro, respektive bronz. Do finále se dostal jako uchazeč o medaile poté, co ve středu vedl kvalifikační kolo s ohromujícím hodem v prvním kole 86,59 metru.

Přečtěte si také | Tokio 2020: Indie Neeraj Chopra získává historickou zlatou medaili mužů oštěpem

Stejně jako v kvalifikačním kole před třemi dny začal Chopra s fanfárami tak, že poslal oštěp na 87,03 m a poté jej vylepšil na 87,58 m, což je jeho nejlepší den, kterému se na hřišti nikdo nevyrovná.

Jeho třetí hod byl slabých 76,76 m a další pokus minul před posledním pokusem na 84,24 m.

(se vstupem agentury)