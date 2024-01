V prasklině s manželem byl nalezen vzkaz od generálního ředitele, „napsaný na kapesníčku pomocí oční linky“.

Případ vraždy v Goa: Soshana Seth je obviněna ze zabití svého čtyřletého syna.

Bengaluru:

Z majetku generálního ředitele Bengaluru, který údajně zabil jejího čtyřletého syna, byl nalezen ručně psaný lístek, uvedly policejní zdroje. Zatímco policie nezveřejnila přesný obsah poznámky, zdroje uvádějí, že obviněná Soshana Seth psala o svém hořkém vztahu se svým odcizeným manželem.

Devětatřicetiletá žena byla obviněna ze zabití svého syna v hotelovém pokoji v Goa v krutém boji o opatrovnictví se svým manželem. Kromě psychologického vyšetření absolvujete i lékařské vyšetření. Policejní zdroje uvedly, že při vyšetřování nespolupracovala a dosud neprojevila „žádnou lítost“.

Policie uvedla, že nalezený lístek byl napsán na hedvábném papíru tužkou na oči. Byl odeslán do Forensic Science Laboratory (FSL), aby jej prozkoumal odborník na rukopis.

Zpráva naznačovala její napjatý vztah s manželem Venkatem Ramanem a jak byla nešťastná se soudním příkazem, který Ramanovi umožnil setkat se s dítětem. Policejní zdroje uvedly, že poznámka se týkala duševního stavu paní Sethové.

Soshana Seth je generální ředitelkou The Mindful AI Lab a podle jejího profilu na LinkedIn je etikou AI a datovou vědkyní s více než 12 lety zkušeností s vedením týmů datové vědy a škálováním řešení strojového učení ve startupech. a průmyslové výzkumné laboratoře.

Policie uvedla, že vstoupila do bytu v Candolimu 6. ledna a zůstala tam až do 8. ledna. Policie uvedla, že zabila svého syna v bytě a dala jeho tělo do tašky, než ho v pondělí odvezla taxíkem do sousedního státu Karnátaka.

Když šli zaměstnanci bytu uklidit pokoj, našli na ručníku krvavé skvrny. Zaměstnanci okamžitě informovali policii a sdělili jim, že nese nezvykle těžkou tašku a jejího syna s ní neviděli.

Pitva odhalila, že čtyřletý chlapec byl k smrti udušen buď látkou, nebo polštářem.