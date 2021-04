Jak vyrobit kysané zelí mythonki, milované české sušenky

V severovýchodním Wisconsinu je tajemné a milované občerstvení zvané mithinky.

Se skromnými přísadami – mouka, sůl, dýně a kysané zelí – tato česká pochoutka připomíná zelí, nebo jak jej laskavě popisuje výrobce methanku Vonnie Kingsky: „cookie zelí“.

Kinjerski, který žije v Kewaunee, uvedl, že recept lze vysledovat zpět k českým osadníkům v této oblasti. Říkala tomu „klasické vaření na statku“ – lidé měli po ruce přísady a nic nebylo zbytečné.

Pak však zbývá zjistit, kdy, kde a proč se methunky stal populární léčbou.



Součásti Mythonkey. Mary-Kate McCoy / WPR

Záhada za tím je součástí toho, co přimělo Sarah Cross z Algomy oslovit WHYsconsin. Chtěla znát původ občerstvení, na které narazila mezi přáteli ve svém okolí.

Ale jak Kinjerski říká: „Nebylo by to v knihách receptů. Dokonce jsem prohledal staré knihy receptů a nemohl jsem je najít.“ Podobně jako Krouseova zkušenost, methunky se většinou přenášely ústním podáním.

Dnes je to stále něco jako místní jídlo s kořeny v oblasti okresu Kewaunee, kde se usadilo mnoho českých přistěhovalců.

Mythonky měl v rodině Kinnersky obrovský úspěch. Každé léto z toho dělá s manželem 40 mís na českém festivalu v Algome.

Řekla: „Všichni na to křičí.“ „Jen to zmizí – prostě letí a okamžitě letí z barového pultu.“

Co přesně je tedy mythunky? Jak to uděláš?

Je to jednoduchý recept. Začnete tím, že hodíte všechny přísady – mouku, sůl, ořechy a zelí – do misky. Pak se vaše ruce zašpiní mícháním.



Muthankia těsto. Mary-Kate McCoy / WPR

Pokud se obáváte ostrosti, kterou by kysané zelí mohlo přidat do receptu, nebojte se, chuť je umlčena od ostatních ingrediencí a chleba. A Kinjerski řekl, že sušenky – smažený vepřový tuk – jim také dodávají jedinečnou chuť. I když můžete sádlo volně nahradit, pokud jej nemůžete najít.

Textura je koláčová, s rozptýlenými jen kousky zelí. Když jste připraveni vást těsto, vezměte špendlík a hodně mouky – vážně, hodně mouky. Míříte na křupavou, ale přesto mírně žvýkací texturu, takže ji otočte asi na čtvrt palce.

Udělejte mythonkey přes zoom

Při pohledu na Krouseovu otázku WHYsconsin musím přiznat, že jsem byl skeptik tohoto českého občerstvení. „Fitna“ bylo jedním z prvních slov použitých k jeho popisu a popis byl poté přenesen na „kříženec mezi kartonem a ovesnými vločkami“.

Přirozeně jsem to musel vyzkoušet sám. Jednoho podzimního večera jsme se s Croese setkali prostřednictvím Zoom s jejím přítelem Scottem Brokashem, který měl recept od místního výrobce potravin.

Brokash se za svou podivnost nestyděl: „Poprvé to sníš, jako bys to žvýkal, jako by to bylo trochu načechrané a jakési těsto a ty jsi jako: Proč to jím?“ Řekl. „Pak najednou chutná víc a ty začneš jíst a chutnat, jen proto, že je to opravdu jedinečné.“

Po přidání všech ingrediencí Prokash varoval, jak lepivé je těsto.

Řekl: „Panebože, poprvé, co jsem to udělal, bylo přilepeno na váleček, ruku a břicho. Měl jsem velké potíže.“

Jakmile těsto dosáhlo požadované tloušťky, navrhl Brokash krájení na čtverce pomocí řezačky na pizzu.

“Nemyslím si, že v Československu z 19. století měli kráječe pizzy,” uvažoval Kroos. Ale byla to pravda, z krájení lepkavého těsta byla hračka.

Poté vložíme vymačkané čtverečky do trouby na 400 stupňů po dobu 15 minut, dokud nejsou světle hnědé.

Po těch 15 minutách měli mithinki krásnou zlatohnědou barvu a kuchyně voněla úžasně – jako bychom piekli parmezánové sušenky.

V tuto chvíli jsem měl pro methanki velká očekávání. Aby bylo jasné, mám rád zelí – a nezklamalo to. Konečný mithinki měl díky zelí ostré dno a lehkou osvěžující chuť.

„Zajímalo by mě, jestli to dokážeš posunout na další úroveň se sýrem?“ Řekl Prokash.

Pokračujte a přidejte sýr, nebo jako Prokash, posypte kmínem – ať už vám to vypadá dobře.

„Myslíš si, že to přineseš na své další společenské setkání v roce 2022?“ Zeptal se mě Kroos poté, co jsme dokončili kuchařskou show Zoom.

Ano, rozhodně ano. A nechám Kingskyho radu a “Nejšťastnější s tímto receptem!”

