Blíženci mohou brzy reagovat překryvnou vrstvou nad aplikacemi pro Android

Google v posledních několika měsících neustále vylepšuje Gemini a vypadá to, že prostředí Androidu se připravuje na spoustu nových upgradů, které zahrnují odezvu nad vašimi stávajícími aplikacemi.

Gemini na Androidu po aktivaci nahradí Asistenta Google, ale má to několik velkých nevýhod. Gemini mimo jiné otevírá všechny své odpovědi ve zcela novém okně místo toho, aby odpovídaly v překryvné vrstvě, jakou má Google Assistant po léta.

Zdá se, že se to může brzy změnit.

Sdíleno s lidmi na PiunikaWebZdá se, že Gemini pro Android pracuje v zákulisí, aby umožnilo dostupnost odpovědí v překryvné vrstvě. Video demo (viz screenshoty níže, kde bylo video sdíleno Prostřednictvím Disku Google) nové funkce Odpověď se zobrazí v horní části aplikace Twitter/X a uživatel se nikdy nebude muset do aplikace vracet.

Zdá se, že je to celkově hladší zážitek.









Kromě toho se zdá, že Gemini také pracuje na dalších vylepšeních své aplikace pro Android. Zobrazeno v jiném PiunikaWeb pošta, Přepnout odezvy v reálném čase. Je povoleno a umožňuje Gemini zobrazit generovaná data jako dostupná.

Tipster @AssembleDebug se také přihlásil s Tělo robota Zde je několik dalších informací o tom, co se děje v zákulisí. To zahrnuje možnost pro předplatitele Gemini Advanced Stahujte soubory jakéhokoli typu Do Gemini pro Android. Ačkoli to webová verze již podporuje, aplikace pro Android je v současné době omezena pouze na soubory obrázků.

Aplikace se také připravuje Nový „Vybraný text". Tato možnost bude k dispozici vedle stávající možnosti „Kopírovat text".









Není jasné, kdy budou některé z těchto nových změn dostupné, ale protože již fungují, pravděpodobně to nebude příliš daleko od spuštění.

