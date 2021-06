Guardians Of The Galaxy Devs tvrdí, že jde o jednoho hráče pro lepší vyprávění

Snímek obrazovky : Eidos Montreal / Square Enix

Když Eidos odhalil Montreal Strážci galaxie na E3 2021Mnozí byli překvapeni, když viděli, že nadcházející hra Marvel bude zážitkem pro jednoho hráče zaměřeným spíše na Star-Lorda, než aby nabídla multiplayer s celým ragtagovým týmem. Ale vývojáři od té doby objasnili, že se vydali jinou cestou zázrak mstitelé Bylo to k lepšímu.

“Když jsme začali s brainstormingem, mysleli jsme na jiné styly hry,” řekl Jean-Francois Dugas, hlavní kreativní ředitel. GamesRadar + během víkendu. „Řekli jsme:‚ Jaký je nejlepší způsob komunikace s opatrovníky? ‘“ „Protože jsou tak barevné, je to spousta věcí.“

Eidos Montreal krátce před zavedením politiky „práce z domu“ na začátku pandemie COVID-19 rozhodl o příběhu Strážci galaxie Nejlépe se to říká z pohledu Petera „Star-Lorda“ Quilla. Toto omezené zobrazení staví hráče přímo do obuvi, když se pohybuje v osobním napětí mezi ostatními členy týmu Gamora, Drax, Rocket Raccoon a Groot.

“Pokud hrajete pouze Petera, můžete tým prožít, jako byste byli ve skutečném životě,” řekl Patrick Fortier, hlavní herní ředitel. “Když jste součástí týmu, nekontrolujete tým, trpíte týmem. Někdy ovlivňujete tým, někdy si myslíte dva a ovlivňujete vás určitým směrem … který je pro Guardians bohatý galaxie “.

Tato dynamika vstupuje do hry během misí a mezi okamžiky, kdy mají Guardians nějaký čas na dekompresi. Tahem připomínajícím dnes již neexistující Telltale Games (které, dost vtipné, vydaly své vlastní) Strážci galaxie adventura v roce 2017), spojenci Star-Lord si budou pamatovat věci jako jeho strategická rozhodnutí v bitvě a jeho strana v kontroverzi.

mluvit s Washington PostČlenové Eidos Montreal přidali toto umístění Strážci galaxie Proměňte hru pro jednoho hráče, která byla také hraním, na silné stránky studia při vývoji předchozích her, jako jsou hry z roku 2016 Příklad bohů: lidé jsou rozděleni a 2018 Shadow of the Tomb Raider. To je v příkrém kontrastu k Avengers Hra vydaná v roce 2020 sourozenci Square Enix Crystal Dynamics, která obsahovala více hratelných postav i více hráčů, ale byla méně než hvězdná, pokud jde o prvky, jako je vyprávění a interakce hrdinů.

G / O Media mohou dostat provizi

“Kdybychom měli velmi hluboké narativní zaměření, nebyli bychom schopni vytvořit určitý druh hry,” řekl Fortier. Washington Post. “Měli jsme pocit, že se možná tento druh hry už dříve dělal. Jak se tato hra vynoří za pět nebo deset let? Když mluvíte o této hře, na co si lidé budou pamatovat? Doufám, že se všichni strážci budou cítit naživu,” že mám pocit, že jsem opravdu součástí Strážců Galaxie. “

Strážci galaxie Vydání pro PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S a PC 26. října.