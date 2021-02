Domácí ekonomika jde pro Disney oběma směry

Zapojeno tweet Zapojeno Zapojeno Zapojeno e-mailem

Společnost Walta DisneyePoslední čtvrtletní Zisk Zpráva zveřejněná ve čtvrtek (11. února) ukázala sílu ekonomiky „zůstat doma“.

Kvůli tomuto jevu vysílací služba společnosti, Disney +„Přihlaste se pomocí magických čísel, protože rodiny tráví čas před obrazovkami. Ale škrtlo to i jinak, protože tematické parky společnosti byly epidemií tvrdě zasaženy.

Společnost Disney, která oznamuje fiskální první čtvrtletí končící 2. ledna, zaznamenala meziroční celkový pokles tržeb o 22%, z 20,9 miliardy na 16,2 miliardy. Příliv, který zvýšil čísla, vycházel z toho, co by mohlo být propastí vysílací služby. Tržby od Disney + se zvýšily o 73% na 3,5 miliardy USD; Provozní ztráty se snížily z 1,1 miliardy USD na 466 milionů USD. Pokles provozních ztrát je způsoben vylepšenými výsledky společnosti Disney Hulu„A v menší míře Disney + a ESPN +.

Podle společnosti bylo zvýšení Hulu způsobeno růstem předplatitelů a zvýšenými příjmy z reklamy způsobenými vyššími dojmy, což bylo částečně vyváženo zvýšenými náklady na programování a výrobu. Zlepšení Disney + bylo způsobeno nárůstem počtu předplatitelů, a to i od uvedení na další trhy. Disney uvedla, že od čtvrtletí končícího 2. ledna má nyní téměř 95 milionů placených předplatitelů streamovací služby Disney +. To přichází během prvního čtvrtletí po skončení bezplatného zkušebního období Disney pro některé předplatitele, kteří také jsou Verizon Zákazníci.

Pandemie nadále ovlivňovala výsledky konkrétně pro parky Disney, jejich odborné znalosti a produkty, které zahrnují plavbu na výletních lodích, tematické parky a letoviska, která jsou aktuálně otevřená s nízkou kapacitou, nebo parky, které nebyly schopny znovu otevřít kvůli uzamčení zasaženému pandemií. Tržby této divize se snížily o 53 procent na 3,6 miliardy USD a provozní výsledky sektoru se snížily o 2,6 miliardy USD se ztrátou 119 milionů USD.

Podle generálního ředitele Bob Interlock„Znovuotevření parků Disney a zvýšení kapacity parků aktuálně otevřených pro hosty bude určeno důvěrou v rodiny v bezpečné vracení a distribuci vakcíny veřejnosti.

„Navzdory všemu, co se při pandemii děje, si myslím, že jsme udělali velký dojem na naši zákaznickou základnu a potenciální hosty ohledně bezpečnostních opatření, abychom lidem poskytli ujištění, že by měli přijít a přivést své rodiny,“ na výzvu společnosti k výdělku. „Jsme velmi spokojeni s tím, co vidíme ohledně budoucích rezervací.“