Tým Izrael-U21 se připravuje na postup do osmého kola v Gruzii – Israel Sports

Izraelská reprezentace do 21 let porazila Českou republiku 1:0 pozdním gólem Omriho Gendelmana o postup do čtvrtfinále Eura 2023 v Gruzii.

Výhra Modrobílých spolu s výhrou Anglie 2:0 nad Německem zajistila týmu Guye Lauzona druhé místo ve skupině C, aby se posunuli do vyřazovací fáze, kde se nyní v sobotu večer utkají s hostiteli.

V zápase, který viděl jen velmi málo šancí, to byla izraelská hvězda Oscar Gloch, kdo namířil míč přímo na Gendelmana, který zamířil míč do jediného bodu hry, protože vítězství pokračovalo v úžasném izraelském létě poté, co U-20 skončily třetí. Na mistrovství světa v Argentině.

Izrael se také posunul na dosah od místa na olympijských hrách v Paříži v roce 2024, pokud může vyhrát zápas nebo dva, v závislosti na tom, jak hluboko Francie postoupí na Euro, protože Francouzi se automaticky kvalifikují na hry jako hostitelé.

Gruzie čeká na Izrael v prvním čtvrtfinále turnaje, kde pořadatelská země postoupila do vyřazovacích bojů vítězstvím ve skupině A porážkou Portugalska a dvěma remízami s Belgií a Nizozemskem.

Izraelští hráči slaví poté, co porazili Jižní Koreu a skončili třetí na mistrovství světa ve fotbale hráčů do 20 let, které se konalo minulou neděli v argentinské La Plata. (Úvěr: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS)

„Jsem dusný, nemám slov,“ řekl vzrušený Luzon po historickém vítězství Izraele nad Čechy. „Měli jsme herní plán a řekl jsem, že potřebujeme obrovskou dávku trpělivosti. Jsem velmi šťastný, že jsme vyhráli a bylo to zasloužené. Hráči si zaslouží veškeré uznání a jsem velmi šťastný za naši zemi, není nikdo hrdější.“ a spokojenější než já.“

„Řekl jsem klukům, že skuteční šampioni jsou ti, kteří se dostanou na olympiádu, a my musíme udělat ještě jeden krok, abychom se tam dostali a připojili se k těm nejlepším z nejlepších v Paříži příští rok. Než soutěž začne, žádný realistický člověk, který si myslí, že z této skupiny postoupíme, to nemůže myslet vážně. Nemůžeme být realističtí.“

dopředu a nahoru

Pokud jde o dalšího soupeře Izraele, Luzon ví, že Gruzie představuje mimořádnou výzvu.

„Sledoval jsem Gruzii. Hrají s takovou vášní a s takovým duchem. Nikdo si nemyslel, že ve skupině s Holandskem, Belgií a Portugalskem skončí první. Veškerá úcta k tomuto týmu. Jsem šťastný, protože to bude hra pro 50 000-60 000 lidí. Miluji to. Doufám, že jich bude 100 000! Ale uděláme vše, co bude v našich silách, a nejlepší tým postoupí do semifinále.

O výhře mluvil i nejlepší střelec Gendelmann.

„Cítím se jako ve snu… Tohle jsme nečekali. Každou chvíli to oslavíme a pak zamíříme do Tbilisi, kde snad budeme moci pokračovat v psaní historie.“

Náš národ neví, jakou moc nám dávají. Jsme tak emocionální, když zpíváme státní hymnu a hrajeme pro celou naši zemi, která nás podporuje. Je to neuvěřitelné a to je pro ně.“