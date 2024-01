Tréninkového partnera Paddyho Pimbletta Shema Raka v Česku všichni nenávidí, přiznává šéf OKTAGONu.

Rock, který trénuje s UFC uchazečem Paddym 'The Paddy' Pimlettem, má profesionální rekord 9-1-1.

Třicetiletý hráč debutoval v OKTAGONu loni v dubnu ve většině remíz proti Arthuru Limovi. O tři měsíce později John zaznamenal své první vítězství pro organizaci proti Malakovi.

Rock měl dokončit rok bojem s českým policistou Jaroslavem Pokorným, ale zápas byl zrušen kvůli fyzické potyčce při vážení.

Rodák z Liverpoolu kopl svého soupeře během napínavé show, což nakonec donutilo tvůrce zápasů odvolat střetnutí.

Budoucí znalost The Rock o OKTAGONu je sporná, ačkoli minulý víkend bylo potvrzeno, že Brit se vrátí.

Spolumajitel OKTAGONu Ontrej Novotný na tiskové konferenci řekl: „Není to jednoduché. Přemýšleli jsme o tom. Má nového manažera a není to s ním jednoduché. Je to tvrdý koláček.

„Ale nakonec jsme museli najít způsob, jak to udělat. A podařilo se. Protože jsme do SAM investovali spoustu peněz a energie.“

„Je pro nás snadné si ho nechat. I když ho nikdo nemá rád, protože je tvrdý sušenka. Ale my ho máme stále rádi. Doufáme, že si s Shame užijeme spoustu legrace. Proto jsme to udělali.“

„Ale celá Česká republika ho nenávidí. Teď se znovu podepisují a nenávidí nás. Ať je to správné, to chceme. Bude to velká legrace.

„Určitě ho dáme do Česka, ne na první zápas, ale [at some points] Bude to v Birminghamu.“

Rock se vrací do akce 20. dubna na OKTAGON 56 v Birminghamu.