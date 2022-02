Putin a Si Ťin-pching odhalí spojenectví na olympijských hrách, mísí politiku a sport

Kvůli COVIDu se neprodávají žádné vstupenky na olympijské akce

Si a Putin prohlašují přátelství bez omezení

Lídři veřejně podporují pozice na Ukrajině a Tchaj-wanu

Pozadí rivality nevídané od bojkotů z dob studené války

PEKING, 4. února (Reuters) – Čína míchal v pátek politiku a sport s odvahou nevídanou od studené války, přičemž prezident Si Ťin-pching oznámil nové spojenectví s ruským Vladimirem Putinem jen několik hodin před tím, než předsedal velkolepému zahajovacímu ceremoniálu olympijských her.

Konalo se na slavném stadionu Ptačí hnízdo, než dav prořídl kvůli COVID-19, zahajovací ceremonie snadno překonal vysokou překážku podívané očekávané od Číny. Tři tisíce účinkujících vystoupilo na pódium složeným z 11 600 metrů čtverečních LED obrazovek s vysokým rozlišením.

Na stadion se nahrnuli tanečníci a mávali zářícími zelenými stonky, aby si připomněli první jarní den v čínském kalendáři, po němž následoval výbuch bílého a zeleného ohňostroje, který vyhláskoval slovo „jaro“.

Lasery vyřezávaly snímky z každé z předchozích 23 zimních her. Blok pak „rozbili“ hokejisté a umožnili vznik olympijských kruhů, celý v bílém.

Během tradiční „přehlídky národů“ se závodníci z „Hong Kongu, Číny“ setkali s jásotem – jako ti z „Ruského olympijského výboru“ – což je název používaný ruskou delegací, když je země oficiálně zakázána pro doping.

Poté, co Si Ťin-pching prohlásil hry za otevřené, byl na noční oblohu odpálen triumfální ohňostroj. Ale nejzávažnější pyrotechnika mohla přijít hodiny před obřadem, kdy Si Ťin-pching a Putin odhalili své spojenectví, proklamující přátelství mezi jejich zeměmi bez „bez omezení“.

Byla to ostrá připomínka toho, že se hry konaly na pozadí geopolitické rivality, nevídané od bojkotů studené války v 80. letech, kdy se Spojené státy odmítly zúčastnit olympijských her v Moskvě a Sovětský svaz se od nich držel stranou. Los Angeles.

Vzhledem k napětí na obou stranách eurasijské pevniny za poslední desetiletí se Putin a Si Ťin-pching veřejně postavili na své strany kvůli řadě křivd, zejména na Ukrajině, kde Západ obvinil Putiny z přípravy na válku.

DIPLOMATICKÝ BOJKOTT

Stejně jako v Japonsku před půl rokem pandemie COVID-19 uvalila vážná omezení. Vzhledem k tomu, že Čína se stále drží politiky „nulového Covidu“, přestože se varianta Omicron rychle šíří po celém světě, organizátoři se minulý měsíc rozhodli neprodávat vstupenky na olympijské akce. „Uzavřená smyčka“ odděluje konkurenty a další personál od čínské veřejnosti.

Ale řeči o válce v Evropě a eskalující rivalita v Asii znamenaly, že COVID sotva odváděl největší pozornost od sportu. Spojené státy a další země odmítly vyslat hodnostáře do Pekingu s odkazem na údajné porušování lidských práv, což Peking popírá.

Role Číny v globálním sportu byla v posledních měsících také pod ostrým pohledem kvůli případu tenistky Peng Shuai. Tenisové turné žen zrušilo akce v Číně s tím, že se bojí o její bezpečnost poté, co se zdálo, že obvinila vysokého úředníka ze sexuálního napadení. Čínská média ukázala, že Peng vystupuje na veřejnosti, včetně loňského videohovoru se šéfem Mezinárodního olympijského výboru Thomasem Bachem. Přečtěte si více

Kvůli pandemii byli hodnostáři, kteří navštívili olympijské hry, prvními, kdo po více než dvou letech podnikli oficiální cesty do Pekingu. Čestným hostem byl jednoznačně Putin. Přečtěte si více

Ruský vůdce – který v roce 2014 uspořádal vlastní zimní olympijské hry jen pár dní před vysláním vojáků, aby obsadili ukrajinský Krymský poloostrov – poděkoval Si Ťin-pchingovi za pozvání a dodal: „Z první ruky víme, že je to obrovská práce.“

Ve společném rusko-čínském prohlášení Peking podpořil dlouhodobou ruskou výzvu, aby NATO zastavilo své rozšiřování – ústřední požadavek Moskvy ve sporu se západními zeměmi, které tvrdí, že věří, že Putin se připravuje na válku na Ukrajině.

Rusko, které má na ukrajinské hranici více než 100 000 vojáků, popírá, že by plánovalo invazi, ale tvrdí, že by mohlo podniknout blíže nespecifikované vojenské akce, požadavky jsou splněny, včetně zákazu Ukrajiny vstoupit do NATO.

Moskva ze své strany uvedla, že plně podporuje postoj Pekingu k Tchaj-wanu a staví se proti tchajwanské nezávislosti v jakékoli podobě. L8N2UF2RX

Reportáž Yew Lun Tian, ​​Chen Aizhu v Singapuru a Gabriel Crossley v Pekingu, Vladimir Soldatkin a Oksana Kobzeva v Moskvě Napsal Peter Graff

