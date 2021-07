Seznamte se s Bjornem Kuipersem, „nejbohatším rozhodčím na světě“ a mužem odpovědným za zápas Anglie – Itálie

S nadějí na ukončení 55 let neplechy budou emoce ve finále Euro 2020 proti Itálii ve Wembley určitě vysoké. Telegraph Sport Podívejte se na nizozemského rozhodčího Bjorna Kuiperse – a vedoucího supermarketu – který bude v neděli večer mužem uprostřed.

Naposledy se Itálie a Anglie setkaly na turnaji, na mistrovství světa v roce 2014 byl Holanďan mužem uprostřed. Anglie však v poslední době zaznamenala větší úspěch, když byl Kuipers jako oznamovatel.

Kdo je Bjorn Kuipers?

Muž označovaný za nejbohatšího rozhodčího světa byl jmenován odpovědným za první finále evropského mistrovství v Anglii, nedělní zúčtování s Itálií ve Wembley.

Prvním Holanďanem, který se ujme vedení, bude zřízení milionů poboček v nizozemském řetězci supermarketů, který sponzoruje kapitána Formule 1 Maxa Verstappena, 48letého, jehož majetek se v roce 2016 odhadoval na 11,5 mil. Euro finále.

Má historii s Anglií?

Kuipers celebroval poslední turnajové setkání mezi oběma zeměmi na mistrovství světa 2014, které vyhrála Itálie.

Byl však také mužem uprostřed anglického čtvrtfinálového vítězství nad Švédskem v roce 2018 a jejich vítězství na mistrovství světa ve fotbale hráčů do 20 let nad Venezuelou o rok dříve.

Jeho jmenování také znamená, že Anglie bude mít ve třech ze čtyř vyřazovacích zápasů Euro 2020 rozhodčího z Nizozemska poté, co Danny McCleary získal čest za své 16. kolo vítězství nad Německem a středeční historické semifinálové vítězství nad Dánskem. Za vítězství nad Ukrajinou byl zodpovědný Němec Felix Brych.

V posledním zápase byl McKelley kritizován za to, že mu byl udělen trest, který vedl k vítězství Anglie v prodloužení, dokonce byla podána žádost o odvetu.

Jaké další velké hry hrál?

Kuipers předtím na Euro 2020 uspořádal dva zápasy ve skupinové fázi – Dánsko, Belgie a Slovensko – Španělsko – a čtvrtfinále mezi Českou republikou a Dánskem.

Byl také jmenován čtvrtým funkcionářem zápasu Anglie s Chorvatskem.

Kromě vedení na dvou světových pohárech byl Kuipers členem rozhodčího týmu za dvě předchozí eura a ujal se vedení sedmi finále UEFA, včetně vyvrcholení v Lize mistrů UEFA 2014 mezi Realem Madrid a Atletico Madrid, Europa 2018. Atletico a Marseille, střet mezi Chelsea a Benfica v roce 2013, zápas Superpoháru 2011 mezi Barcelonou a Portem, finále ME do 21 let mezi Anglií a Německem a finále ME U-17 z roku 2006 mezi Českou republikou a Ruskem.

Nizozemští asistenti Sander van Ruekel a Erwin Zenstra se připojí ke Kuipers v nedělním finále, zatímco Carlos del Cerro Grande (Španělsko) bude čtvrtým úředníkem.

Role Video Assistant Referee (VAR) byla přidělena Bastianovi Dankertovi (Německo), kterého budou doprovázet Paul van Buekel (Nizozemsko), Christian Gitelmann a Marco Fritz (oba z Německa). Juan Carlos Yoste Jimenez (Španělsko) doplnil kádr jako asistent rozhodčího.