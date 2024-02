Hokejová reprezentace mužů USA prohrává s Českem až v prodloužení

GANGNEUNG, Jižní Korea – Když hodiny odbíjely ke konci prodloužení, trenér Tony Granato řekl: „Tato myšlenka se mi nelíbí.“ Jeho tým hrál na odkládání konce. Většina mužských hokejistů ve Spojených státech pocházela z evropských týmů, menších lig nebo jsou napůl v důchodu. Výhra znamená další den zde, další den překračování hrudníku USA, globální význam a potenciální obdiv. Prohra by je poslala zpět do hokejového vnitrozemí.

S těmito sázkami by se jejich sport změnil v společenskou hru, nikoli v společenskou hru, kterou by měli vyhrát. Tým, který USA Hockey Experience produkoval, tvrdě bruslil, narážel do rohů a tvrdě se staral. Co mu chybělo, byla i minimální zručnost zakončování. Jakmile hodiny dosáhnou nuly a skóre je stále nerozhodné, bude to jediná měřená dovednost. Dojde k přestřelce.

„Je těžké uvěřit tomu, jak se zápas hrál a jak tvrdá byla konkurence mezi těmito týmy [that] „K tomu mělo dojít,“ řekl Granato.

Česko ve středu odpoledne vyřadilo Spojené státy z olympijského turnaje výhrou 3:2 po penaltovém rozstřelu v prodloužení, kdy všech pět Američanů nedokázalo skórovat na českého brankáře Pavla Francouze. Všechny zápasy odehrané v zpola zaplněném Gangneung Hockey Center, USA přežily i přes opakovanou českou dominanci. Každá právě promarněná šance, každá promarněná přesilovka, každý masivní zákrok brankáře Ryana Zapolského – to vše zmizelo v té zatracené přestřelce.

„Cítím se prázdný,“ řekl útočník Jim Slater, který ve druhé třetině vstřelil krátký gól. Slater zde hrál pouze ve třech z pěti her a byl zařazen, protože byl, jak řekl Granato, „dělník“. Slater málem měl další trhlinu u dominantního ruského týmu.

Spojené státy ale v přestřelce zcela zakolísaly. Problémy představoval Francouz. Rukavici nosil na pravé ruce, ne na levé, jako většina brankářů. Byl obviněn z agrese z okna. Byl velký a rychlý.

Pro Američany byl na prvním místě Chris Burke. Možná za to mohla karma – jeho otec, legendární obránce Ray, prohrál před 20 lety v přestřelce s Čechy na olympiádě, když hrál za Kanadu. Burke po sérii kopů zakopal střelu do Francouzova hrazení.

Ryan Donato, kluk z Harvardu, který vedl tým USA pěti góly na turnaji, včetně úvodního utkání ve středu odpoledne, napálil Francouze, ale nedokázal střelu do pravé tyče. Mark Arcobello se střelil zápěstím z bezprostřední blízkosti do Francouzových chráničů. Troy Terry nedokázal dostat bekhendovou přihrávku a dokázal přimět Francouze, aby spadl na rameno, ale nedokázal přehodit míč přes něj. Bobby Butler byl poslední, a když ho Francouz odmítl, Češi se radovali.

Stačil jim jeden gól proti Zapolskému. Druhý český nadhazovač Petr Kokal napálil Zapolskiho ruckem a prosunul mu puk mezi nohy. Zapolski předvedl v rozstřelu další čtyři zákroky. Ale američtí střelci s hráči z NHL doma nedokázali shromáždit jedinou reakci. Kam jsi šel, TJ O'Sheo?

Americký tým by vyhrál v regulaci. Za stavu 2:42 do konce třetí třetiny překonal útočník Brian O'Neill Francouze střelou zápěstím ze štěrbiny, ale puk trefil břevno. „I když trefila břevno, myslel jsem, že to jde dovnitř,“ řekl O'Neill.

A 80 sekund před koncem zápasu provedl razantní pokutový kop Čech Vojtěch Muzik. Americká přesilovka byla ale celý den zvláštní chaos a Američané Francouze nikdy moc netlačili. Ani při hře čtyři na tři na 40 sekund do začátku prodloužení USA nikdy neohrozily. Na rozdíl od Čechů stačilo Američanům k postupu do čtvrtfinále hrát pouze v úterý. READ Sledujte Newcastle vs Nottingham Forest TV živě – globální seznamy kanálů na sobotu

„Naše nohy tam pravděpodobně nebyly,“ řekl Zapolski. „Vidíš, jakmile se dostali do naší oblasti, měli jsme problém se z ní dostat.“

Prohra odepřela Spojeným státům semifinálovou odvetu proti olympionikům z Ruska, které ve skupině porazily 4:0. Američané odcházeli z tohoto zápasu navzdory nevyrovnanému skóre v domnění, že hráli s Rusy vyrovnaně.

„Chtěl jsem na ně ještě jednou prásknout,“ řekl Granato. „Jsou elitní tým. Mohli by být tak dobří jako 20 z 30 týmů, které hrají v NHL právě teď. Takoví jsou dobří. Ale myslel jsem si, jak jsme hráli, jak jsme na ně útočili, myslím, že bychom mohli odpověděl jim.“

Místo toho se Američané shromáždili na své polovině kluziště. Hůlkami bušili do ledu a mávali davu.

„Kdybyste byli v naší šatně, nevěděli byste, že jsme spolu byli jen dva týdny,“ řekl Terry, 20letý útočník University of Denver, který zaznamenal pět asistencí a vedl americký útok. „Když se podívám zpět, budu mít celou šatnu plnou bratrů, které jsem před dvěma týdny neměl.“

Nyní, když byli blízko, se nyní rozptýlili různými směry. Kapitán Brian Gionta se možná pokusí oslovit tým NHL. O'Neill se vrátí do svého týmu v Kontinentální hokejové lize. Donato, hráč Bostonu Bruins, který stále hraje na Harvardu, plánoval udělat svůj domácí úkol během letu domů.

Donato, Terry a Jordan Greenway by mohli pokračovat v dlouhé kariéře, do play-off Stanley Cupu a možná i do All-Star Games. Pro polodůchodce, mladé hráče a hráče KHL by bylo strávit dva týdny v Jižní Koreji s USA vrcholem.

„Za 10 nebo 15 let, až skončíme s hraním, se na to budeme dívat jako na nejlepší okamžik naší kariéry,“ řekl Zapolski. READ Britové Dan Evans a Cameron Norrie byli vyřazeni v době, kdy se Carlos Alcaraz kvalifikoval

Mělo příležitost být mnohem lepší a vydržet o něco déle. Domů se vrátí bez medaile, ale nejvíc je bolí, že jeden druhého vůbec opustí.

