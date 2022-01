Domácí testy na COVID-19 by mohly být dostupnější díky vašemu smartphonu

Od té doby, co do USA dorazila omikronová varianta, došlo k testování nedostatku v zemi. Mnoho Američanů, kteří uvízli mezi dlouhými frontami na specializovaných klinikách a příliš drahými domácími testy, se pochopitelně vzdalo myšlenky nechat se otestovat, aby se ujistili, že nejsou nemocní COVID-19. Řešení některých z těchto problémů by však mohlo být na cestě.

Kalifornská univerzita, Santa Barbara

V nově zveřejněném spatřen , výzkumníci z Kalifornské univerzity v Santa Barbaře, podrobně popsali systém, který můžete začít používat za přibližně 100 USD, již byste měli mít přístup k relativně modernímu telefonu. A co víc, říkají, že první výsledky ukazují, že jejich proces je téměř stejně přesný jako test PCR (a naštěstí nezahrnuje lechtání vašeho mozku).

Ve své aktuální iteraci systém zahrnuje stahování týmových souborů aplikace do vašeho telefonu, stejně jako využití plotýnky a kartonové krabice s LED světlem. Když se potřebujete otestovat, umístíte vzorek slin na testovací sadu, která stojí asi 7 USD. Poté kápnete reaktivní roztok, který zadní kameře vašeho telefonu usnadní detekci jakékoli virové RNA ve vzorku. Roztok se zbarví jasně červeně, když se spojí s virovým materiálem ve vašich slinách. Aplikace Bacticount poté provede analýzu v reálném čase na základě toho, jak rychle se roztok změní na červenou.

Jak si dokážete představit, zbývá ještě spousta práce, než budete moci začít používat test SmaRT-LAMP doma. Počáteční studie je založena na malé velikosti vzorku zahrnujícího 50 symptomatických a asymptomatických jedinců. Navíc je aplikace Bacticount zatím optimalizována pouze pro práci se Samsungem Galaxy S9. Systém přesto slibuje. Přestože byl vyvinut především pro pomoc s testováním na místech, která nemají přístup k odpovídajícím zdrojům, Dr. Řekl to Michael Mann, vedoucí výzkumník projektu Gizmodo že by mohl být přizpůsoben pro domácí použití. Řekl také, že by mohl být upraven tak, aby detekoval nové varianty COVID-19 a další patogeny, jako je chřipka.