Jaká jsou nejhorší města pro alergie ve Spojených státech? Podívejte se na naši mapu

Jaro znamená nový začátek s teplejším počasím, kvetoucími květinami a delšími dny. Ale pro ty, kteří mají sezónní alergie, jaro přináší svědění očí a krku, rýmu a hodně kýchání.

Letošní jaro je obzvlášť náročné 80 milionů lidí trpí sezónními alergiemi.

Sezóna alergií přichází brzy a očekává se, že bude trvat déle. Pylové sezóny v Severní Americe jsou o 20 dní delší než v roce 1990, uvádí nezisková zpravodajská organizace. Informoval o tom Climate Central.

V posledních letech došlo ke změnám v našem klima Dnů bez mrazu přibývalo a vedlo k vyšším sezónním teplotám a změnám ve srážkových vzorcích. Tyto faktory způsobují, že rostliny kvetou dříve a déle.

Kde jsou počty pylu nejvyšší

Jih, jihovýchod a části Středozápadu mají od začátku dubna nejvyšší počty pylu v zemi. Vyplývá to z údajů Pollen.com.

Denver, Colorado Springs, Colorado, a Dallas, Texas, zaznamenaly nejvyšší úrovně pylu, V prvním dubnovém týdnu.

Tato americká města jsou nejhorší pro lidi se sezónními alergiemi

a Asthma and Allergy Foundation of America Zjistěte, která velká města ve Spojených státech jsou pro lidi se sezónními alergiemi nejhorší. Vědci zkoumali denní počty pylu, dostupnost specialistů na alergie a používání volně prodejných léků obyvateli 100 největších měst v zemi.

Wichita, Kansas se umístila na prvním místě na seznamu nejhorších míst pro život se sezónními alergiemi. Následující města jsou v první desítce:

Wichita, Kansas Virginia Beach, Virginie (Greenville, Jižní Karolína). Dallas, Texas Oklahoma City, Oklahoma Tulsa, Oklahoma Richmond, Virginie Des Moines, Iowa Raleigh, Severní Karolína Fayetteville, Arkansas

Kde je sezóna alergií nejdelší?

Data analyzoval Climate Central z téměř 200 měst a zjistili, že sezóna alergií se prodloužila v 83 % lokalit, tedy celkem ve 164 městech. Od roku 1970 se sezóna alergií prodloužila kvůli oteplujícímu se klimatu. Vědci tvrdí, že delší a dřívější jaro znamená, že rostliny mají více času na růst a uvolňování pylu způsobujícího alergeny dříve na jaře a později na podzim.

Tato města zažila nejdelší sezónu alergií od roku 1970:

Reno, Nevada: O 95 dní déle Las Cruces, Nové Mexiko: o 65 dní déle Medford, Oregon: o 61 dní déle Boise, Idaho: o 51 dní déle Tupelo, Mississippi: o 50 dní déle Missoula, Montana: o 48 dní déle Myrtle Beach, Jižní Karolína: o 48 dní déle El Paso, Texas: o 47 dní déle Toledo, Ohio: o 45 dní déle Eugene, Oregon: o 40 dní déle

Vyšší hladiny oxidu uhličitého mohou Podporujte produkci pylu V rostlinách jako např Byliny A Ambrózie, podle Climate Central. Outlet uvedl, že Spojené státy mohou čelit Až 200% nárůst produkce pylu Do konce tohoto století v důsledku rostoucí úrovně produkce oxidu uhličitého.

Jak pyl ovlivňuje vaše tělo?

Rostliny, stromy a tráva uvolňují na jaře pyl, aby oplodnily jiné rostliny stejného druhu. Práškové částice se unášejí vzduchem a lze je snadno vdechnout.

U některých lidí vdechování pylu způsobuje přehnanou reakci jejich imunitního systému. Imunitní systém vidí pyl jako nebezpečí a uvolňuje protilátky, které napadají alergen. To vede k uvolňování histaminu do krve. Histamin způsobuje rýmu, svědění očí a další příznaky alergie

Běžné příznaky pylové alergie

Cítíte se nepříjemně poté, co se nadýcháte čerstvého vzduchu? Možná trpíte sezónními alergiemi. Podle Asthma and Allergy Foundation of AmericaMezi nejčastější příznaky patří následující:

Rýma (také známý jako rýma)

Nosní kongesce

Kýchání

Svědění nosu, očí, uší a úst

Červené a vodnaté oči

Otoky kolem očí

Pokud již máte astma, expozice pylu může zhoršit vaše příznaky. Tomu se říká Alergické astma Je to nejběžnější typ. Pokud zjistíte, že máte další nebo zhoršující se příznaky astmatu v důsledku expozice životního prostředí, promluvte si se svým poskytovatelem zdravotní péče.

Přispěvatel: Mary Walrath Holdridge