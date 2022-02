Ukrajina zaznamenala první oběti, když Kyjev řekl, že Rusko zahájilo „rozsáhlou invazi“

Ministerstvo zahraničí: Izraelci musí evakuovat Ukrajinu přes západní pozemní hraniční přechody

Ministerstvo zahraničí říká, že Izraelci, kteří zůstanou na Ukrajině, by se měli vydat na pozemní hraniční přechody na západní hranici země.

Ministerstvo uvádí, že izraelští zaměstnanci byli umístěni na následujících hraničních přechodech:

Hraniční přechod Medica do Polska

Překročení hranice Vyšného Nemeckého na Slovensko

Hraniční přechod Zahouni do Maďarska

Překročení hranice Sighet do Rumunska

Později během dne bude také izraelský zástupce v Moldavsku na hraničním přechodu Palanca.

Občané, kteří potřebují pomoc nebo vedení, se mohou obrátit na operační středisko Ministerstva zahraničních věcí Izraele – 02-530-3155

Velvyslanectví také provozuje dvě horké linky na Ukrajině:

+380 67770 3536

+380 67770 4216

Ministerstvo zahraničních věcí vyzvalo izraelské občany na Ukrajině, aby sledovali zprávy médií a poslouchali pokyny tamních bezpečnostních složek.

Ministerstvo zahraničních věcí také požaduje, aby se Izraelci na Ukrajině zaregistrovali na následujícím odkazu: https://survey.gov.il/ru/israelinuk

Předpokládá se, že asi 8 000 Izraelců zůstalo na Ukrajině poté, co v posledních dnech ignorovali opakované výzvy ministerstva zahraničí a premiéra Naftaliho Bennetta, že by měli odejít.