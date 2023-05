Generální ředitel společnosti Arianespace: Evropa nebude mít znovupoužitelné rakety dalších deset let

Generální ředitel společnosti Arianespace Stefan Israel On říká Evropa Na znovu použitelnou raketu si budeme muset počkat do roku 2030. Space.com uvádí: Arianespace po letech odkladů připravuje svou raketu Ariane 6 na zkušební let. Evropský tahoun Ariane 5, který je v provozu téměř 30 let, nedávno zahájil misi JUICE Jupiter a do odchodu do důchodu jí zbývá už jen jeden let. Ariane 6 bude postradatelná, i když se začala vyvíjet téměř před deseti lety, kdy se v USA vyvíjela a testovala znovupoužitelnost, nejslavnější společností SpaceX.



„Když byla učiněna rozhodnutí o Ariane 6, učinili jsme tak s technologiemi, které byly k dispozici pro rychlé postavení nové rakety,“ řekl Izrael podle ESOF. Zpoždění v Ariane 6 však znamenají, že Evropa postrádá vlastní možnosti, jak se dostat do vesmíru. Tento problém byl zdůrazněn v nedávné zprávě nezávislé poradní skupiny Evropské kosmické agentury. Izrael prohlásil, že podle jeho názoru bude Ariane 6 létat více než 10 let, než se Evropa ve 30. letech 20. století přesune na znovupoužitelného nástupce.

Kromě Arianespace v současnosti Evropa sponzoruje řadu soukromých raketových společností, včetně Rocket Factory Augsburg, Isar Aerospace, PLD Space a Skyrora, přičemž některé z těchto raket jsou znovu použity. Vyvíjené střely jsou však lehké, zatímco Ariane 6 a její potenciální nástupce jsou schopnější střely se střední nosností.