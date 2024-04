Todd Howard zřejmě škádlí dva neohlášené projekty

S televizním seriálem Fallout, který dosáhl 65 milionů diváků a stal se jedním z nejsledovanějších pořadů Prime Video všech dob, je tlak na další obsah odehrávající se v pustině a zdá se, že Bethesda je připravena reagovat.

V novém rozhovoru pro Kinda Funny GamesZdá se, že režisér Todd Howard škádlil dva neohlášené projekty Fallout a řekl: „Díváme se na to, co děláme s… [Fallout] Ta franšíza a pak řekni, máme z toho pořád dobrý pocit – to teď nemůžu prozradit – ale to je naše dráha pro Fallout jako franšízu.

dokončil, „Kdy se bude vysílat 2. série Co na mobilu děláme? [Fallout 76]. Co s tou věcí uděláme? Co uděláme s touto další věcí? Kdy k tomuto poklesu dojde? A znovu, kdybych mohl lusknout prsty a mít je všechny připravené, udělal bych to. Hlavní ale je, jak dokážeme tyto produkty dodat na vysoké kvalitativní úrovni. To je vždy nejdůležitější.“

Zdá se, že Howardovy přímé komentáře naznačují, že existují nejméně dva projekty ve vývoji, i když není jasné, co by to mohlo být a kdy budou vydány.

Jedním z projektů může být Fallout 3 Remaster, který byl odhalen v dokumentech omylem zveřejněných FTC, z nichž také unikla Remaster verze Oblivion a dalších projektů. Revidovaná verze nemá oficiální datum, ale zdá se, že cílí na fiskální rok 2024, který končí v červnu.

Howard také řekl, že Fallout 5 dorazí někdy po Elder Scrolls VI a že má pro projekt „jednu stránku“. Přestože je Elder Scrolls VI zjevně stále v předprodukci, Fallout 5 se možná objeví až v roce 2030 nebo později.

Mezitím Bethesda nedávno vydala dlouho očekávanou aktualizaci nové generace pro Fallout 4, která vyvolala kontroverzi tím, že kromě jiných problémů rozbila několik hlavních modů. Bethesda také potvrdila, že ti, kteří vlastní Fallout 4 prostřednictvím kolekce Playstation Plus, nedostanou next-gen aktualizaci zdarma.

Poptávka po Falloutu je tak nějak díky úspěchu show vyšší než kdy jindy a zdá se, že Bethesda dělá vše, aby udržela krok. Jinde jsme s Howardem hovořili v našem vlastním rozhovoru, kde mimo jiné objasnil některé velké otázky týkající se časové osy Falloutu. Další informace najdete v našem kompletním průvodci oficiální časovou osou Falloutu a vším, co o Fallout 5 víme.

