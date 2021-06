Biden říká, že Ukrajina nesplnila kritéria pro členství v NATO

Prezident Biden V pondělí uvedl, že Ukrajina dosud nesplnila kritéria požadovaná pro vstup do NATO, ale bude dostávat potřebnou podporu od aliance uprostřed rostoucího napětí s NATO. Rusko.

Prezident hovořil o svém postoji k Ukrajině po setkání s vůdci NATO v předvečer svého plánovaného summitu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, který se důrazně postavil proti jejich možnému členství v alianci. Biden poznamenal, že ukrajinští vůdci se budou muset vypořádat s korupcí ve vládě a bojovat proti vlivu mocné oligarchie, aby prokázali svůj závazek k demokratickým hodnotám.

“Záleží na tom, zda kritéria splňují, nebo ne. Faktem je, že stále musí zakročit proti korupci. Faktem je, že stále musí splňovat další kritéria, aby se dostali do akčního plánu. Víte, škola je venku té otázky. To nepřichází v úvahu, “řekl Biden.„ Stále to musí být vidět. ”

“Mezitím uděláme vše, co bude v našich silách, abychom postavili Ukrajinu do pozice, že bude i nadále odolávat ruské fyzické agresi. Nezáleží jen na mně, zda dospějeme k závěru, že se Ukrajina může stát součástí NATO, v závislosti na alianci a jak volí. “

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dříve v pondělí vyzval Bidena, aby odpověděl „ano nebo ne“ na to, zda podporuje vstup Ukrajiny do NATO. Rusko již dlouho popírá aktivní vojenskou přítomnost na Ukrajině, i když napětí v posledních měsících zůstávalo vysoké, protože ruské síly se hromadily poblíž hranic.

Zelenský vyjádřil zklamání nad tím, že se nemohl setkat s Bidenem před jeho středečním setkání s Putinem ve švýcarské Ženevě. Biden minulý týden v telefonátu řekl ukrajinskému prezidentovi, že se během Putinova summitu „pevně postaví“ za suverenitu Ukrajiny.

Biden na své tiskové konferenci varoval Rusko před další agresí proti Ukrajině.

“Mají toho hodně co dělat, ale to neospravedlňuje – skutečnost, že mají toho víc -, že Rusko podniká agresivní opatření, ať už na Donbassu nebo na moři nebo v kterékoli části Ukrajiny. pozici, aby si mohli udržet svoji fyzickou bezpečnost, “řekl Biden.

K této zprávě přispěl Associated Press.