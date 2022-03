Česká republika We Are Tommy promítala restrukturalizované „Lights Off“

Během rumunského národního výběru do Eurovision Song Contest dnes večer zahráli We Are Tommy aktualizovanou verzi svého záznamu Eurovize 2022 „Lights Off“.

Poslechněte si nejnovější verzi zde:

Poté, co ESCZ v prosinci vyhrála, We Are Domi pracovali na nové verzi svého vstupu do Eurovize „Lights Off“ a hudebním videu. Dnes večer promítli aktualizovanou verzi písně v rámci rumunského národního finále Eurovision Song Contest 2022. Čeští zástupci na Instagramu fanouškům sdělili, že videoklip bude brzy zveřejněn na oficiálním kanálu Eurovize na YouTube a v aktualizované verzi Eurovize. „Světlo vypnuto“ u všech streamovacích služeb.

Oznámil také výbor Matyáš Vorda Vizuální výkon a odezva Witk Bělohratský Bude režisérem jejich představení v Turíně. We Are Tommy, který reprezentoval Českou republiku ve druhém semifinále Eurovision Song Contest 2022. V druhé polovině show 12. května zazpívají „Lights Off“. Česká republika se loni poprvé od roku 2017 neprobojovala do finále. Penny Cristo S „Omagou“ reprezentoval zemi v Rotterdamu a v semifinále obsadil 15. místo.

