SpaceX odkládá pokus o start rakety hvězdné lodi: živé aktualizace

Stříbrná vize Elona Muska o vyslání lidí na Měsíc a Mars stojí vedle 480stopé odpalovací věže v jižním rohu Texasu. Je to nová raketa SpaceX s názvem Starship a je výkonnější než jakékoli vozidlo, které kdy cestovalo do vesmíru.

V pondělí časně ráno se SpaceX pokusí poprvé vypustit prototyp hvězdné lodi do vesmíru.

„Vlastně toužíme po tom, abychom dostali tuto raketu na Zemi,“ řekl Musk v neděli večer během zvukové diskuse s uživateli Twitteru.

Zde je to, co potřebujete vědět o cestě.

Kdy startuje kosmická loď a jak ji mohu sledovat?

Hvězdná loď a Super Heavy, které ji vynesou na oběžnou dráhu, mají být naloženy palivem v pondělí časně ráno na testovacím místě SpaceX v Texasu, kousek od Brownsville. Místo startu, které SpaceX nazývá Starbase, je blízko Mexického zálivu.

SpaceX naplánovalo let již na 9:20 ET a mohl by začít kdykoli mezi tímto časem a 10:30.

SpaceX řekl, že bude spuštěn na jejím kanálu YouTube 45 minut předtím, než bude raketa připravena ke startu. Nebo si jej můžete přehrát ve výše vloženém videopřehrávači.

Pokud nastanou problémy a SpaceX nebude moci v pondělí spustit, pokus bude pokračovat celý týden. Zatímco byl web spuštěn Vypadalo to rozmazaně v neděli odpoledne, řekl SpaceX Počasí vypadalo „zítra ráno velmi dobře, ale sledujeme střih větru“.

Musk však na své pondělní spuštění nastavil nízká očekávání, což naznačuje, že bude pravděpodobně z technických důvodů zrušeno.

zahájení Hvězdná základna SpaceX Boca Chica, TX

Co je kosmická loď?

Je to nejvyšší raketa, která kdy byla postavena – je 394 stop vysoká, tedy téměř o 90 stop vyšší než Socha svobody včetně jejího podstavce.

A má vůbec nejvíce motorů v raketovém posilovači: Super Heavy, spodní část, která bude pohánět horní hvězdnou loď na oběžnou dráhu, má 33 výkonných motorů Raptor společnosti SpaceX, které vyčnívají ze spodní části. Jsou schopny vyvinout tah 16 milionů liber na plný plyn, mnohem více než Saturn V, který dopravil astronauty Apolla na Měsíc.

Hvězdná loď je navržena tak, aby byla zcela znovu použitelná. Super Heavy booster má přistát jako menší rakety Falcon 9 společnosti SpaceX a hvězdná loď se bude moci vrátit z břicha vesmíru atmosférou jako potápěč, než se otočí do svislé polohy pro přistání.

Proč SpaceX staví hvězdnou loď?

Současná raketa SpaceX Falcon 9 je nejvíce vypouštěnou raketou na světě. V roce 2023 odstartoval do vesmíru 24krát, naposledy v pátek večer.

Kosmická loď je dalším krokem. Bude schopen nést mnohem více nákladu a mnohem více Falconů 9. A protože je zcela znovu použitelný, může Starship výrazně snížit náklady na vynášení nákladu na oběžnou dráhu.

NASA platí SpaceX za výrobu verze vozidla, které bude přepravovat astronauty z měsíční oběžné dráhy na měsíční povrch pro mise Artemis III a IV koncem tohoto desetiletí. Kosmická loď je také ústředním bodem vize pana Muska posílat lidi na Mars.

Co se bude během cesty dít?

Při pondělním testovacím letu hvězdná loď proletí část cesty kolem Země, počínaje Texasem a šplouchá ve vodách u Havaje.

Nakonec SpaceX doufá, že bude pravidelně přistávat na oběžné dráze Super Heavy a hvězdné lodi pro opětovné použití při budoucích startech. Kosmická loď pro pondělní let se ale zřítí do oceánu a potopí se. Data, která byla zamýšlena jako první test pro vozidla, umožní inženýrům opravit to, co nefunguje, a provést vylepšení.

Pan Musk v neděli večer řekl, že hlavním cílem letu je dostat raketu z místa startu bez chyby.

„Jen neodstřelte odpalovací rampu,“ řekl.

Asi osm minut po pondělním startu Super Heavy odletí do Mexického zálivu. Kosmická loď poletí výše ve vesmíru, dosáhne výšky asi 150 mil a bude cestovat kolem Země, než se znovu dostane do atmosféry. Pokud přežije opětovný vstup, asi 90 minut po startu, vystříkne se do Tichého oceánu asi 62 mil severně od ostrova Kauai.

Ale u všech nových systémů hvězdné lodi zakladatel SpaceX uznal potíže s dosažením všech letových cílů.

„Existuje milion způsobů, jak by tato střela mohla selhat,“ řekl Musk. „Mohl bych pokračovat hodiny.“