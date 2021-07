Pacifičtí vůdci diskutují o ekonomickém odchodu z pandemie

CANBERRA, Austrálie (AP) – Americký prezident Joe Biden, jeho čínský protějšek Si Ťin-pching, japonský premiér Jošihide Suga a ruský prezident Vladimir Putin patří k vůdcům tichomořských národů, kteří se téměř setkali, aby diskutovali o strategiích, jak pomoci ekonomikám zotavit se z Pandemie covid19.

Novozélandská premiérka Jacinda Ardernová bude předsedat pátečnímu setkání zvláštních vůdců 21členné asijsko-pacifické hospodářské spolupráce.

Pandemie a vakcínová diplomacie se však ukázaly jako sporné otázky mezi členy fóra, které tvrdí, že jejím hlavním cílem je podpora udržitelného ekonomického růstu a prosperity v asijsko-pacifickém regionu.

Prohlášení Bílého domu uvádí, že Biden v pátek hovořil telefonicky s Ardernem, než se vůdci stáhli, a diskutovali o zájmu Spojených států zachovat indicko-pacifický region volný a otevřený.

„Rovněž diskutovali o naší spolupráci a spolupráci s tichomořskými ostrovními národy,“ uvádí se v prohlášení.

Bidenova administrativa se začala zajímat o vztahy se spojenci v Pacifiku na začátku své administrativy.

Jedním z jeho prvních významných diplomatických činů ve funkci prezidenta bylo uspořádat virtuální summit s ostatními vůdci Kvarteta – Austrálií, Indií a Japonskem – což je skupina ústřední v jeho úsilí čelit rostoucí čínské vojenské a ekonomické síle. Suga a jihokorejský prezident Moon Jae-in hostili první osobní setkání zahraničního vůdce během jeho prezidentství. Jižní Korea je členem asijsko-pacifické hospodářské spolupráce a Indie je jedinou zemí kvarteta, která není.

Biden plánuje využít virtuální ústup APEC k rozhovoru s vůdci o snahách jeho administrativy sloužit jako „arzenál vakcín pro celý svět“ v boji proti pandemii COVID-19 a o tom, jak mohou členové koalice spolupracovat na podpoře globální ekonomiky. vrchní správě Bidena, která nebyla oprávněna veřejně komentovat a hovořila pod podmínkou anonymity o své totožnosti.

USA darovaly 4,5 milionu dávek vakcín Indonésii, dva miliony Vietnamu a jeden milion Malajsii a 3,2 milionu dávek bude brzy dodáno na Filipíny. Bílý dům říká, že dary budou brzy doručeny do Thajska, Laosu, Kambodže a Papuy-Nové Guineje. Laos a Kambodža jsou jediné země mezi těmito osmi příjemci, kteří nejsou členy APEC, kteří dostali vakcínu.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Zhao Lijian uvedl, že „důležité setkání“ přišlo v kritickém okamžiku, kdy svět čelil opětovnému nárůstu počtu infekcí COVID-19 a mezinárodní spolupráce proti epidemii vstoupila do nové fáze.

„Doufáme, že všechny strany mohou dodržovat vizi asijsko-pacifické komunity se společnou budoucností, pokračovat v asijsko-pacifickém partnerství a vyslat pozitivní zprávu, aby solidárně bojovaly proti koronavirům a prohloubily hospodářské oživení a spolupráci,“ řekl Zhao řekl.

Hlavní tajemník japonského kabinetu Katsunobu Kato uvedl, že Suga bude hovořit o svém odhodlání pořádat bezpečné olympijské hry, až se hry začnou 23. července v Tokiu.

Kato uvedl, že Suga se také zaměří na odhodlání Japonska zajistit spravedlivý přístup k očkovacím látkám pro všechny země a regiony na podporu globálního úsilí o ukončení pandemie COVID-19 a na vizi Tokia o rozšíření svobodného a spravedlivého ekonomického bloku.

Ardern uvedl, že první setkání vůdců APEC mimo obvyklé výroční summity „odráží naši touhu vynořit se společně z pandemické a ekonomické krize COVID-19“.

Ekonomiky APEC utrpěly největší pokles od druhé světové války za poslední rok a ztratilo 81 milionů pracovních míst. Ardern, jehož ostrovní stát v jižním Tichomoří patří k nejúspěšnějším na světě s potlačením viru, uvedl, že pro urychlení hospodářského oživení regionu je nezbytná kolektivní reakce.

Tempo globálního zavádění vakcín a podmínky spojené s mezinárodními dohodami o očkování jsou mezi členy asijsko-pacifické hospodářské spolupráce znepokojivé.

Někteří obvinili USA z hromadění vakcín. Biden nesplnil svůj cíl dostat do konce června 80 milionů dávek vakcíny COVID-19 do zbytku světa, protože kombinace logistických a organizačních překážek zpomalila tempo americké vakcinační diplomacie.

Ačkoli Bidenova vláda oznámila, že přibližně 50 zemí a subjektů obdrží podíl na předávkování vakcínami COVID-19, Spojené státy dodaly do 1. července méně než 24 milionů dávek do 10 přijímajících zemí, podle statistik Associated Press.

Tchaj-wan, člen asijsko-pacifické hospodářské spolupráce, kterou Čína prohlašuje za odtrženou oblast, obvinil Peking, že spojuje dodávky vakcín proti koronaviru s politickými požadavky. Podle autonomní vlády ostrova Čína zasáhla, aby zabránila vakcínám v přístupu na Tchaj-wan z Japonska a Spojených států.

Čína obvinila Austrálii ze zasahování do zavedení čínských vakcín v bývalé australské kolonii Papua Nová Guinea. Austrálie i Papua Nová Guinea jsou členy APEC.

Čínsko-australské vztahy se v loňském roce rozpadly, když Austrálie požadovala nezávislé vyšetřování původu pandemie a reakce na ni.

Australský premiér Scott Morrison, který se rovněž zúčastní setkání, uvedl ve svém prohlášení, že nyní je „pro Austrálii klíčový čas na spolupráci s regionálními partnery s cílem posílit usnadnění volného obchodu, zejména vakcín a komodit; budovat dynamiku pro posílení mnohostranného obchodního systému a zajistit udržitelné oživení. “a komplexní.”

Čína uvedla, že v květnu poskytla vakcíny COVID-19 téměř 40 africkým zemím, přičemž své kroky označila za čistý altruismus.

Úředník čínského ministerstva zahraničí uvedl, že vakcíny byly buď darovány, nebo prodány za „přiměřené ceny“.

Setkání lídrů na internetu, kterému předsedá hlavní město Nového Zélandu Wellington a zahrnuje 11 časových pásem, předchází každoročnímu summitu konanému v listopadu.

Reakce Nového Zélandu na pandemii patřila k nejúčinnějším na světě a izolovaná země s 5 miliony lidí zaznamenala pouze 26 úmrtí na COVID-19. Ale očkovací kampaň byla mnohem pomalejší než ve většině vyspělých zemí.

Ardern uvedla, že vedení regionální reakce na pandemii bylo jednou z hlavních priorit Nového Zélandu, když převzala předsednictví APEC od Malajsie v každoroční rotaci mezi 21 členy.

„Budu vyzývat k diskusi o okamžitých opatřeních k dosažení koordinovanějších regionálních opatření na podporu obnovy, jakož i o krocích, které z dlouhodobého hlediska podpoří inkluzivní a udržitelný růst,“ uvedla. „Vedoucí představitelé asijsko-pacifické hospodářské spolupráce budou spolupracovat na překonání epidemie a podpoře udržitelného a inkluzivního oživení, protože nikdo není v bezpečí, dokud nejsou v bezpečí všichni.“

K této zprávě přispěli autoři Associated Press Aamer Madani v Chicagu a Mari Yamaguchi v Tokiu.