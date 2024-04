(Díky: Vzdálenost / MUBI)

Film bez hudby je jako nedělní pečeně bez omáčky, bez posledního doteku, který vše spojuje. Mnoho moderních skladatelů, jako je John Williams, udělalo celou kariéru poskytováním neuvěřitelných soundtracků pro širokou škálu legendárních filmů. Jsou tam nějaké obrázky jako čelisti, nemůžete myslet, aniž by se vám v hlavě vynořila neslavná tematická melodie. Pro některé talentované skladatele může jejich dílo účinně ozvučit nejen film, ale celé filmové hnutí. Ukázkovým příkladem toho jsou jedinečné zvuky Zdeňka Lišky.

Vždy předurčený k hudební velikosti Liska projevoval zvláštní zájem o hudební kreativitu již v mladém věku. K jeho hudebnímu rozvoji vedly bohužel monumentální události. Liszka, která se narodila v (tehdejším) Československu, musela se studiem hudby žonglovat a uniknout před nacistickou okupací své rodné země. Mladý skladatel však i za fašistické okupace vystudoval na Pražské konzervatoři obor kompozice.

Po skončení konfliktu v Evropě začala Liska svou cestu do světa filmové hudby. Většina lidí se poprvé dozvěděla o jeho práci prostřednictvím sci-fi filmu z roku 1958 Vynález zkázy (Vynález zkázy) podle knihy Julese Verna byl film triumfem poválečné české kinematografie. Přibližně ve stejné době začali režiséři v celé Evropě zpochybňovat status quo filmové tvorby a propagovali nové filmové techniky, příběhy a zvukové doprovody; Nová vlna byla tady.

Film vznikl ve Francii režiséry jako François Truffaut a Eric Romer a většina zemí brzy přijala kinematografii nové vlny za svou. Českou novou vlnu na rozdíl od romantismu francouzské nové vlny charakterizovala temná témata, mrtvá černá komedie a inovativní filmařské postupy, které překonaly selhání moderní techniky v sovětském satelitním státě. Každá revoluce potřebuje soundtrack a Liska České nové vlně jistě poskytl hvězdnou hudební kulisu.

Liska Czech během své kariéry vytvořila neuvěřitelný kus práce a pracovala na některých z nejznámějších filmů nové vlny. Snad nejvýrazněji skladatel podporuje legendární černou komedii Spalovač mrtvol (Spalovač mrtvol) Juraj Herz. Tento komediální horor v mnoha ohledech představoval vrchol kinematografického hnutí slovenské nové vlny a jeho soundtrack byl naprosto nevyhnutelnou součástí této scény.

V projektech jako Ikarie XB-1 Od Jindřicha Poláka, Liška je známý svým průkopnickým využitím elektronických technik a elektroakustických nástrojů k vytvoření zcela revolučního soundtracku pro nový sci-fi film. Soundtrack k tomu Ikarie XB-1 Pravděpodobně nejlepší Liškovo dílo, může to být také jedno z jeho nejlepších filmových prostředí. Po svém úspěchu v poskytování hudby pro hnutí New Wave byl skladatel oslavován jako jeden z nejpopulárnějších skladatelů v celé východní Evropě.

I poté, co humbuk nové vlny utichl, zůstaly Liškovy jedinečné písně žádané. Během své slavné kariéry skladatel pracoval na různých krátkých filmech, animacích a dokonce i na cestopisných dokumentech. Liska neúnavně pracovala do vysokého věku a svůj závěrečný projekt dokončila v roce 1981, dva roky před svou smrtí. I když nežil dost dlouho na to, aby viděl, že se jeho dílo stalo široce populární mimo východní blok – po pádu komunismu na počátku 90. let – jeho hudba zůstává dnes stejně průlomová a ikonická jako v dobách jeho největší slávy.