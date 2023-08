5 dietních chyb DASH, kterých se vyvarovat, když začínáte zdravě jíst

Danielle Smith je registrovaná dietoložka, která se specializuje na DASH dietu, která zahrnuje dostatek ovoce a zeleniny. Daniel Smith/Getty

Podle American Heart Association je DASH dieta nejzdravějším způsobem stravování.

Dieta obsahuje malé množství soli a nasycených tuků a zaměřuje se na plnohodnotné potraviny.

Registrovaná dietoložka Danielle Smith pro Insider řekla, čeho se při přechodu na dietu vyvarovat.

a středomořská strava Šestkrát po sobě byla sice zvolena jako nejzdravější způsob stravování, ale takzvaná DASH dieta by podle odborníků mohla být ještě lepší.

a Dieta DASH , což je zkratka pro Dietary Approaches to Stop Hypertension, má za cíl snížit krevní tlak a snížit riziko infarktu a mrtvice. Obvykle se předepisuje lidem s: Hypertenze nebo vysoký krevní tlak, ale dá se brát i jako obecně zdravá strava.

Strava Málo soli Místo toho upřednostňujte zeleninu, ovoce, celozrnné výrobky, nízkotučné mléčné výrobky, ryby a drůbež bez kůže, ořechy, luštěniny a netropické rostlinné oleje, uvádí American Heart Organization.

Začátkem tohoto roku, American Heart Association hodnotili dietu DASH výše Velmi oblíbená středomořská strava prospěšná pro srdce je proto, že navzdory svým podobnostem středomořská strava neobsahuje přidanou sůl a alkohol povoluje s mírou.

Promluvte si s Insidery Daniel Smith registrovaná dietoložka, která spolupracuje s Top Nutrition Coaching Dietitian Network, o největších chybách, kterých se lidé dopouštějí, když začínají s DASH dietou, a co místo toho dělají.

Zahájení diety bez plánu

Dělat vše bez plánu je největší chyba, kterou můžete udělat, když začínáte s DASH dietou, řekl Smith. Nejlepší je postupně se stavět na dodržování diety úplně začleněním některých DASH dietní recepty Vypadá to chutně ve vašich týdenních jídlech, spíše než jen vyřadit všechny zpracované potraviny s vysokým obsahem sodíku bez plánu.

Řekla, že je také důležité být k sobě laskavý, když uděláte chybu, což uděláte, protože jste člověk.

Řekla, že by se měla „cítit sebevědomě, než střílet ve tmě“.

Věřit v marketing potravin „zdravých pro srdce“.

Smith řekl, že některé produkty jsou prodávány jako „zdravé pro srdce“, protože obsahují oves nebo jsou bohaté na celá zrna, jako některé snídaňové cereálie nebo granolové tyčinky. Tyto produkty však nemusí být tak bohaté na živiny a mohou obsahovat hodně cukru.

„Nenechte se zlákat tím, co se vám prodává, protože to není vždy zdravé,“ řekla.

Místo toho se ujistěte, že produkt skutečně obsahuje věci Nutričně prospěšné jako je vláknina nebo bílkoviny, s využitím informací na etiketách potravin

Insideru vysvětlil bývalý dietolog Jak číst nutriční štítky.

Pijte hodně kávy

Káva obsahuje antioxidanty který je považován za protizánětlivý Smith ale řekl, že byste se neměli spoléhat na to, že vám to dá přes den, zvláště když do kávy přidáte hodně smetany a cukru.

Řekla také, že pít hodně kávy není dobré, pokud držíte dietu, protože už máte vysoký krevní tlak. Zevnitř, o kterém jsem se zmínil dříve Ve studii bylo zjištěno, že lidé s velmi vysokým krevním tlakem, kteří pili dva nebo více šálků kávy denně, měli dvakrát vyšší pravděpodobnost, že zemřou na srdeční problémy. Výzkum však naznačuje Lidé s normálním krevním tlakem mohou bezpečně vypít až pět šálků denně, aniž by si poškodili srdce nebo ovlivnili hladinu cholesterolu nebo srdeční rytmus, uvádí charitativní organizace British Heart Foundation.

Nedělat změny životního stylu kromě stravy

Kromě změny jídelníčku Smith doporučil najít způsoby, jak hýbat tělem během dne, protože pohyb je mnohem víc než to. Jednoduchý způsob, jak snížit krevní tlak . Řekla, že to může být tak jednoduché, jako chodit na procházky nebo část dne stát, pokud je návštěva posilovny skličující.

Řekla také, že „zaměřit polovinu své tělesné hmotnosti na unce vody za den je ideální“ pro udržení hydratace.

Neposlouchejte své tělo

Pokud se po konzumaci určitého jídla necítíte dobře, nebo vám prostě něco nechutná, nenuťte se to jíst a raději se zaměřte na jiné nutričně bohaté potraviny.

Dieta má být udržitelná v dlouhodobém horizontu, takže by měla fungovat pro vás a vaše tělo – „Poslouchejte své tělo a uvidíte, jak bude reagovat,“ říká.