Hongkongský vůdce řekl, že policie bude vyšetřovat podezřelé odběry z registru dárců orgánů

Generální ředitel Hongkongu John Lee řekl, že policie bude vyšetřovat podezřelé žádosti od lidí, kteří se chtějí odhlásit z městského systému dárcovství orgánů, a odsoudil údajný pokus poškodit tento systém jako hanebný.

Městský registrační systém dárcovství orgánů obdržel téměř 5 800 žádostí o stažení během pěti měsíců od prosince, kdy vláda nastolila možnost zřízení programu vzájemné pomoci při transplantaci orgánů s pevninskou Čínou. Více než polovina žádostí o stažení je shledána jako neplatná, ať už jde o duplicitní aplikace nebo od lidí, kteří se nikdy nezaregistrovali.

Na pravidelném úterním brífinku pro média Lee upozornil na ty, kteří stáhli své žádosti, aniž by se kdy zaregistrovali, a označil tyto kroky za podezřelé.

„Důrazně odsuzuji ty, kteří se snaží poškodit tento ušlechtilý systém, který zachraňuje životy prostřednictvím dárcovství orgánů,“ řekl. „To je ostudný čin.“

Hongkong, bývalá britská kolonie, která se vrátila do Číny v roce 1997, má samostatný systém pro porovnávání darovaných orgánů s pacienty a nemá žádný trvalý mechanismus pro sdílení mrtvých orgánů s institucemi v pevninské Číně. Přeshraniční transplantace byly povoleny případ od případu.

V rámci systému opt-in má Hongkong v současné době více než 357 000 registrujících se ve finančním centru 7 milionů lidí. Darování orgánů se setkalo s odporem jak v Hongkongu, tak v Číně kvůli zakořeněné kulturní touze zachovat mrtvoly nedotčené.

Vláda v pondělí vydala důrazně formulované prohlášení, v němž uvedla, že nemůže vyloučit, že se malý počet lidí pokusí o stažení ve snaze podkopat reputaci režimu a zvýšit administrativní zátěž. Aniž by jmenovala jakékoli platformy nebo jednotlivce, řekla, že malý počet lidí očernil ctnost dárcovství orgánů tím, že propagoval myšlenku, že dárci by měli prověřovat příjemce online. Dodala, že někteří naléhali na ostatní, aby se ze systému stáhli.

Na fóru LIHKG v Hong Kongu podobném Redditu – kde zastánci demokracie diskutovali o strategiích pro protivládní hnutí v roce 2019 – byli někteří uživatelé k navrhovanému systému skeptičtí. Jiní zveřejnili odkaz na výběry z registru.

Hongkongská vláda návrh předložila poté, co holčička v prosinci podstoupila první transplantaci srdce ve městě pomocí srdce darovaného z pevninské Číny. Řekla, že zvažovaný program pomoci pro orgány by mohl být aktivován okamžitě poté, co lékařský personál nebude schopen přiřadit darovaný orgán místně vhodnému pacientovi.

Politické spory ohledně navrhovaného programu vzájemné pomoci odrážely nedůvěru některých obyvatel Hongkongu k čínskému zdravotnickému systému, stejně jako jejich stížnosti vůči Pekingu, který zasáhl proti městskému prodemokratickému hnutí rozsáhlým zákonem o národní bezpečnosti. .

Lékařské standardy v Hongkongu patří k nejvyšším na světě. Zatímco čínský zdravotnický systém v posledních několika desetiletích pokročil, mnoho obyvatel Hongkongu zůstává skeptičtí ohledně zdravotnických služeb, které poskytuje. Obvinění z nuceného odebrání orgánů V Číně, zejména útok na zadržované menšiny, zvýšil obavy z přeshraniční spolupráce s agenturami.

V roce 2015 Peking zastavil transplantaci orgánů Převzato od vězňů popravených v reakci na obavy o lidská práva a později poskytnuté údaje mezinárodnímu společenství, které ukazují, že bojuje proti nezákonným transplantacím orgánů .