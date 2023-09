Archeologové objevili nejstarší dřevěnou stavbu na světě

Výzkum University of Liverpool a Aberystwyth University odhalil, že lidé stavěli dřevěné stavby před 476 000 lety v Kalambo Falls v Zambii. Objev, datovaný pomocí pokročilých technik, zdůrazňuje schopnost raného člověka usadit se a zpochybňuje předchozí představy o životním stylu doby kamenné.

Podle nového výzkumu týmu z University of Liverpool a Aberystwyth University před půl milionem let, dříve, než se dosud myslelo, lidé stavěli konstrukce ze dřeva.

Výzkum zveřejněný v časopise Příroda, Zprávy o vykopávkách dobře zachovalého dřeva na archeologickém nalezišti Kalambo Falls v Zambii, které se datují nejméně 476 000 let a předcházejí vývoj naší éry. Klasifikovat, Homo sapiens.

Odborná analýza stop kamenných řezů na dřevě ukazuje, že tito raní lidé tvarovali a spojovali dva velké kusy dřeva, aby vytvořili strukturu, možná základ plošiny nebo části obydlí.

Toto je nejstarší důkaz kdekoli na světě o záměrné výrobě kmenů stromů, které do sebe zapadají. Až dosud se důkazy o lidském používání dřeva omezovaly na jeho použití k rozdělávání ohňů a vyřezávání tyčí a kopí.

Ochrana u vodopádů Kalambo

Dřevo se na takových starověkých místech vyskytuje jen zřídka, protože obvykle hnije a mizí, ale u vodopádů Kalambo Falls trvale vysoká hladina dřeva zachovala dřevo.

Tento objev zpochybňuje převládající názor, že lidé z doby kamenné byli kočovníci. U Kalambo Falls měli tito lidé nejen stálý zdroj vody, ale okolní les jim poskytoval dostatek potravy, aby se mohli usadit a postavit stavby.

Profesor Larry Parham z katedry archeologie, klasiky a egyptologie na univerzitě v Liverpoolu, který vede výzkumný projekt Deep Roots of Humanity, řekl:

„Tento objev změnil způsob, jakým jsem přemýšlel o našich raných předcích. Zapomeňte na označení ‚Doba kamenná‘ a podívejte se, co tito lidé dělali: vyráběli ze dřeva něco nového a skvělého. Využili svou inteligenci, představivost a dovednosti vytvořit něco, co nikdy předtím neviděli, něco, co neexistovalo.“ předtím.

„Proměnili své okolí, aby si usnadnili život, i když jen tím, že vytvořili platformu, na které se u řeky posadili a dělali každodenní práce. Tito lidé nám byli podobnější, než jsme si mysleli.“

Historie objevů

Specializované datování nálezů provedli odborníci z univerzity Aberystwyth.

K určení jejich stáří použili nové fluorescenční datovací techniky, které odhalují, kdy byly minerály v písku obklopující nálezy naposledy vystaveny slunečnímu záření.

Profesor Geoff Dowler z Aberystwyth University řekl:

„V tomto velkém věku je objevování datování extrémně obtížné a my jsme k tomu použili luminiscenční datování. Tyto nové metody datování mají dalekosáhlé důsledky – umožňují nám datovat se mnohem dále do minulosti a spojovat stránky, které nám umožňují nahlédnout do lidské evoluce Místo u Kalambo Falls bylo vykopáno v 60. letech 20. století, kdy byly nalezeny podobné kusy dřeva, ale nedokázali je datovat, takže skutečný význam místa nebyl dosud jasný.

Archeologický význam Kalambo Falls

Místo Kalambo Falls se nachází na řece Kalambo nad 235 m vysokým vodopádem na hranici Zambie s tanzanským okresem Rukwa na okraji jezera Tanganika. Tato oblast je na „předběžném“ seznamu UNESCO, aby se díky svému archeologickému významu stala světovým dědictvím.

Profesor Doler dodal:

„Náš výzkum dokazuje, že toto místo je mnohem starší, než se dříve myslelo, a proto je jeho archeologický význam nyní ještě větší. To přidává další váhu argumentu, že by mělo být součástí světového dědictví OSN.“

Tento výzkum je součástí průkopnického projektu Deep Roots of Humanity, zkoumání toho, jak se lidská technologie vyvíjela v době kamenné. Projekt je financován Radou pro výzkum umění a humanitních věd Spojeného království a zahrnuje týmy z komise pro ochranu národního dědictví v Zambii, Livingstone Museum, Motu-Motu Museum a Národního muzea v Lusace.

Profesor Barham dodal:

„Kalambu Falls je výjimečným místem a jedním z hlavních dědictví Zambie. Tým Deep Roots se těší na další vzrušující objevy vycházející z jeho ponořených písků.“

Odkaz: „Důkaz pro rané strukturální použití dřeva před nejméně 476 000 lety“ od L. Barhama, GAT Dullera, I. Candyho, C. Scotta, CR Cartwrighta, JR Petersona, C. Kabukcu, MS Chapota, F. Melia, V Rots, N. George, N. Taipale, P. Gethin a P. Nkombwe, 20. září 2023, Příroda.

doi: 10.1038/s41586-023-06557-9