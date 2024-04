Zpráva 60 Minutes říká, že „havanský syndrom“ je spojen s ruskou špionážní jednotkou

Bývalý vysoký důstojník CIA, který byl nucen odejít do důchodu kvůli poranění mozku způsobenému a Podezření na útok „havanský syndrom“. Vyzvala ke slyšení v Kongresu poté, co nová zpráva spojila Rusko se záhadnými neurologickými příznaky, které sužují americké diplomaty a špiony už téměř deset let.

Zpráva přichází jen něco málo přes rok poté, co americká zpravodajská komunita dospěla k závěru, že je „nepravděpodobné, že by za někdy vysilující bolesti hlavy, závratě, ztrátu paměti a zvonění v uších, které hlásily desítky amerických pracovníků, „je nepravděpodobné, že by za to mohl cizí protivník“.

„Není to přesvědčivé, ale Rusové jsou určitě zapojeni,“ řekl bývalý zpravodajský důstojník Mark Polymeropoulos USA TODAY v reakci na novou zprávu. Polymeropoulos se stal veřejnou tváří a obhájcem současných i bývalých amerických představitelů, kteří tvrdí, že trpí havanským syndromem.

„Jak to sladíš s tím Analytické hodnoceníZeptal se: „Zlehčování důležitosti nepřátelských zahraničních stran.“ „To nedává absolutně žádný smysl.“

Společné vyšetřování Do „60 minut“ Vysocí členové jednotky 29155 ruské vojenské zpravodajské agentury GRU obdrželi ocenění a povýšení za svou práci na vývoji „nesmrtících akustických zbraní,“ uvedly v neděli lotyšské zpravodajské stránky The Insider a německý zpravodajský magazín Der Spiegel. „

Zpráva odkazuje na útoky zahájené ruskou rozvědkou proti americkému diplomatickému personálu a jejich rodinám, útoky, o nichž oběti tvrdily, že se staly již dávno. Američtí zpravodajští důstojníci, kteří sloužili v Kyjevě v roce 2014 – když se Ukrajina a Spojené státy k sobě přiblížily a Rusko se nejprve začalo zmocňovat území na východní Ukrajině – se zdálo být vypátráno a zaměřeno v následujících zprávách.

Zástupce ředitele CIA William Burns byl údajně evakuován z Indie v roce 2021 během podobného útoku.

Američtí pracovníci na Kubě, v Číně, Vietnamu, Německu a jinde hlásili podobný soubor příznaků. Mezi tyto osoby patřili členové týmu, který cestoval do Vietnamu před návštěvou viceprezidentky Kamaly Harrisové v srpnu 2021. Harrisovo přistání v Hanoji bylo zpožděno, protože bezpečnostní úředníci pracovali na tom, aby mohla bezpečně přistát.

Co je Havanský syndrom?

Podivné příznaky hlášené americkým personálem byly popsány jako „anomální zdravotní incidenty“, ale jsou obecně známé jako „havanský syndrom“, protože se poprvé proslavily mezi americkými diplomaty na Kubě v roce 2016.

Úředníci hlásili bolesti hlavy, nevolnost, závratě a bolesti. Pak se objevily zprávy o podobných nevysvětlitelných příznacích mezi americkými diplomaty a špiony v Číně.

Zatímco tyto nehody zanechaly oběti s trvalými příznaky otřesů a jiných mozkových traumat, skeny vykazovaly minimální známky zranění, ačkoli lékaři u některých obětí hlásili nevysvětlitelné poškození kostí vnitřního ucha.

více:Americká zpravodajská komunita dochází k závěru, že je „vysoce nepravděpodobné“, že zahraniční protivníci způsobili „havanský syndrom“

Někteří vědci navrhli, že Havanský syndrom je podobný masové hysterii – shluku poranění mozku způsobených strachem z útoku.

Dvě zprávy Národního institutu zdraví zveřejněné v březnu zjistily, že „Neexistuje žádný radikální rozdíl„Když byly snímky mozku 81 obětí havanského syndromu na MRI porovnány se snímky 48 členů kontrolní skupiny.

Ale Dr. David Reiman ze Stanfordské univerzity zveřejnil doprovodný názor, v němž poznamenal, že se podílel na předchozích studiích, které uvedly, že příznaky „pravděpodobně budou… Způsobeno vnějším mechanismem„.

Ruská vražedná jednotka

Většina nových zpráv zveřejněných v neděli se soustředila na jednotku 29155 GRU, která byla do útoku zapojena. Otrava nervovým činitelem Pro bývalého ruského špiona Sergeje Skripala a jeho dceru Julii v Londýně v roce 2018.

Pomocí uniklých dat z mobilních telefonů a dalších informací byli reportéři schopni umístit členy jednotky 29155 na místa, kde zaměstnanci americké vlády pociťovali příznaky havanského syndromu – před útokem nebo v době útoku.

Patří mezi ně incidenty, ke kterým došlo v roce 2014 ve Frankfurtu v Německu, v roce 2017 v čínském Guangzhou a v roce 2021 v Tbilisi, hlavním městě bývalé sovětské republiky Gruzie, v pořadu „60 minut“, uvedly The Insider a Der Spiegel. ..

Dva vysoce postavení členové jednotky byli odměněni povýšením na politické posty na ruském Dálném východě.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov tyto zprávy označil za „nic víc než nepodložená obvinění ze strany médií“.

Vyhnout se konfrontaci?

Greg Edgren, představitel Pentagonu, který vedl vojenské vyšetřování havanského syndromu, řekl „60 minutám“, že americká vláda nastavila velmi vysokou laťku pro dokazování přítomnosti zahraničních aktérů.

V pořadu řekl: „Kdyby moje matka viděla, co jsem viděl já, řekla by: ‚To jsou Rusové, ty hlupáku‘.“

Molly McCueová, expertka na informační válku, která v letech 2009 až 2013 působila jako poradkyně bývalého gruzínského prezidenta Michaila Saakašviliho, uvedla, že Edgrenovy komentáře a nová zpráva podtrhují neochotu Washingtonu ukazovat prstem na Moskvu.

„Žádná americká administrativa nechce reagovat na ruskou agresi, tak jsem se rozhodl neuznávat ji za to, co to je,“ řekl Macchio. řekl na sociálních sítích. „To ponechává Američany v zásadních ohledech bez ochrany a naše politika vůči Rusku je zásadně nelogická.“

Poslanec Jim Himes z Connecticutu, demokrat ve Sněmovně zpravodajské službě, řekl, že „učiní příslušná šetření se zpravodajskou komunitou na základě informací poskytnutých veřejně,“ uvedl menšinový personál výboru v prohlášení pro USA TODAY. „Od prvních zpráv se výbor soustředil na zajištění toho, aby ti, kteří pociťují příznaky nedostatku zdravotní péče, dostali veškerou péči a podporu, kterou potřebují. Na tuto důležitou otázku budeme i nadále dohlížet.“

V roce 2021 prezident Joe Biden podepsal Havanský zákon, který umožňuje CIA, ministerstvu zahraničí a dalším agenturám „poskytovat platby zaměstnancům agentur, kteří Vystavení traumatickému poranění mozku nepřátelství během mise.“

Kancelář ředitele národní rozvědky v prohlášení stála za svým hodnocením z roku 2023, že příznaky havanského syndromu nemusí být výsledkem cizího aktéra.

„Tato zjištění nezpochybňují skutečné zkušenosti a příznaky hlášené našimi kolegy a jejich rodinnými příslušníky,“ stojí v prohlášení. „Nadále upřednostňujeme naši práci na incidentech, jako jsou tyto, přidělujeme zdroje a odborné znalosti napříč vládou, sledujeme několik linií vyšetřování a hledáme informace, abychom zaplnili mezery, které jsme identifikovali.“

Bílý dům v prohlášení uvedl, že nařídil agenturám, aby „upřednostnily vyšetřování“ příčiny havanského syndromu a „zajistily, že zaměstnanci vlády USA a jejich rodiny… dostanou podporu a včasný přístup k lékařské péči, kterou potřebují. ..“

Od odvysílání zprávy v neděli večer Polymeropoulos řekl: „Byl jsem napaden šesti vysokými představiteli CIA a vysokými šéfy stanic v terénu, z nichž všechny považují nové zprávy za přesvědčivé.

Polymeropoulos se vrátil k hodnocení zpravodajské komunity za rok 2023. „Co se děje?“ Řekl. „Myslím, že zoufale potřebujete slyšení v Kongresu, protože musíme zjistit, co se stalo s touto analytickou metodologií, abychom to udělali špatně.“