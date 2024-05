Bohatý muž vydělává v České republice peníze tím, že ve virálním videu shodí 1 milion dolarů z vrtulníku.

Videoklip, který se stal virálním na internetu, ukazuje okamžik A bohatý Kavkazský muž vydělal peníze, když sypal z nebe velké množství dolarů pomocí… helikoptéra.

Bylo zjištěno, že k incidentu došlo v hlavním městě češtinav otevřeném terénu na místě.

Dav lidí se shromáždil na otevřeném prostranství se dvěma těžkými vrtulníky přepravujícími milion lidí dolar.

Na videu, které se objevilo na internetu, muž otevřel dvířka kontejneru a z nebe začaly padat balíky dolarů, zatímco lidé na zemi se škrábali, aby sebrali balík nebo dva.

Další videoklip ukázal, jak sbírají peníze, které organizovaně spadly na zem, protože toho museli sbírat hodně.

@Anne Buslady mužský: „Tohle je naviják, byl jsem tam a vydělal jsem spoustu peněz a stále počítám své jmění.“

@Linda M Komentář: „Kolik stojí letenka do ČR?“

@Official_al_ameer Poznámka: „Kdy přijedeš do Nigérie 🇳🇬 prosím, abych mohl být poblíž“

@Abenaa_a knihy: „Vyberou si to pokojně bez boje, pokud 30 lidí nepůjde do nemocnice, pokud 30 lidí nepůjde do nemocnice, tak já ne😂😂“

@Timmm🇳🇬♐ Řekl: „Přijď do mé země, přijď a vykouzli nám úsměv na tváři, to je divočina!!!!“

Podívejte se na video níže…