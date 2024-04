Demokratičtí lídři Sněmovny říkají, že pomohou zachránit místo předsedy Sněmovny reprezentantů Mika Johnsona

WASHINGTON – Vedení Demokratické sněmovny ve společném prohlášení v úterý uvedlo, že bude hlasovat pro pomoc při záchraně předsedy Sněmovny reprezentantů Mikea Johnsona, pokud se ho krajně pravicová poslankyně Marjorie Taylor Greeneová, republikánka z Georgie, rozhodne sesadit.

„Od začátku tohoto kongresu stavěli sněmovní demokraté lidi nad politiku a našli společnou řeč obou stran s tradičními republikány, aby dosáhli skutečných výsledků,“ řekl vůdce sněmovních menšin Hakeem Jeffries z New Yorku. Menšinový bič Katherine Clark z Massachusetts; A předseda výboru Pete Aguilar z Kalifornie. „Zároveň se sněmovní demokraté důrazně postavili extremismu MAGA. Budeme v tom pokračovat.“

Demokratičtí lídři uvedli, že budou hlasovat přes stůl nebo odmítnou Greeneovo rozhodnutí uvolnit prezidenta proti Johnsonovi, republikánovi z Los Angeles. – krok, který by účinně zabil usnesení – poskytnutí bezpečnostní přikrývky pro Johnsona, i když se k Greenovi připojí více kritiků GOP.

„Pokud citujete tento návrh, nebude to fungovat,“ řekli demokraté.

Kritizovali své prohlášení, zatímco Johnson a jeho vedoucí tým GOP pořádali tiskovou konferenci v Capitolu, aby se na to zeptali řečníka. Když se zprávy rozšířily po sociálních sítích, poradce rychle předal řečníkovi poznámku; Johnson řekl novinářům, že to bylo poprvé, co o tom slyšel. Na otázku, zda uzavřel dohodu s Jefferiesem, Johnson odpověděl: „Ne, žádná dohoda neexistuje.“

„Musím dělat svou práci. Musíme dělat to, co považujeme za správnou věc. Země teď potřebuje fungující Kongres,“ řekl Johnson novinářům a dodal, že sesazení jeho předchůdce, předsedy Sněmovny reprezentantů Kevina McCarthyho, bylo poslední. Pád vedl k třítýdenní paralýze ve Sněmovně reprezentantů.

„To si nikdo nemůže dovolit… Musím každý den dělat to, co považuji za správné, a nechat žetony padat, kam mohou.“

Předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson řekl, že neuzavřel dohodu s demokraty, aby zachránil svůj úřad. Soubor Justin Sullivan/Getty Images

V prohlášení o chvíli později se Green zavázal pokročit vpřed a vynutit si hlasování o Johnsonově budoucnosti.

„Mike Johnson je oficiálně demokratickým předsedou Sněmovny. Toto je jejich oficiální podpora jeho prezidentství. Jakou nevyzpytatelnou zadní vrátka Johnson škrtl, aby podpořil demokraty?“ Napsal jsem. Dodal: „Měl by odstoupit, změnit strany a nadále hlasovat pro Bidenovu otevřenou invazi do Ameriky, nekonečné války a úplné potraty na požádání.“

Poté řekla, že dá demokratům a republikánům možnost „podpořit předsedu sněmovny zvoleného demokraty“, aniž by upřesnila, kdy se bude hlasování konat.

„Jsem pevně zastáncem zaznamenaných hlasů, protože záznam Kongresu umožňuje každému Američanovi vidět pravdu a poskytuje transparentnost našim hlasováním,“ pokračoval Green. „Američané si zaslouží vidět monopartizanství v plné parádě. A chystám se jim uspořádat další párty.“

Greene Johnsona měsíce kritizoval a vyhrožoval, že pokud ve Sněmovně nabídne pomoc Ukrajině, vynutí si hlasování o jeho vyloučení. Johnson to udělal, když Sněmovnou prostrčil balíček, který zahrnoval pomoc pro Ukrajinu, stejně jako peníze pro Izrael a návrh zákona, který by umožnil zakázat TikTok ve Spojených státech. Stalo se zákonem minulý týden poté, co jej schválil Senát a podepsal prezident Joe Biden. To je v zákoně.

Demokraté ve svém prohlášení ocenili schválení tohoto balíčku a přiznali uznání „bipartistické koalici demokratů a republikánů vedenou prezidentem Bidenem“.

Prohlášení Jeffriese a jeho vedoucího týmu v úterý přišlo poté, co demokraté Sněmovny o tomto problému vedli vášnivou debatu na schůzi výboru za zavřenými dveřmi, a je nejsilnějším signálem o tom, jak strana zareaguje na krok k odvolání předsedy sněmovny.

Podle několika zdrojů na soukromé schůzce řekl vrchní zástupce Jim McGovern, D-Mass., svým kolegům, že demokraté by neměli být „levné rande“ – frázi, kterou opakoval Jeffries a další v místnosti.

Někteří demokraté uvedli, že byli překvapeni rychlostí, s jakou jejich vůdci po své debatě vydali prohlášení o záchraně Johnsona.

„Neměli jsme dojem, že rozhodnutí bude oznámeno tak rychle,“ řekl jeden demokratický zákonodárce.

Mnoho řadových demokratů uvedlo, že by se s takovým hlasováním podřídili vedení, zatímco hrstka umírněných už měsíce naznačovala, že by Johnsona zachránili, zvláště když usiloval o vládní dohody o financování a umožnil brexit. Hlasujte o pomoci Ukrajině.

Jeden zdroj v komoře řekl: „Členové měli jasno v tom, že mají Johnsonovi pomáhat s ohledem na jeho roli 6. ledna, ale protože jde o návrh MTG, je pro nás snadné se proti němu postavit.“ Dodal, že tento krok je v souladu s tématem demokratů být hlavní stranou. „Dospělí v místnosti.“

Některá vysvětlení pro tuto změnu v postoji nabídl poradce demokratického vedení, který předtím požádal členy, aby drželi ústa a veřejně se nezavázali pomáhat Johnsonovi, pokud by byl podán návrh na vystěhování.

„Nechceme se účastnit cirkusu MTG MAGA,“ řekla tato osoba. „Chceme, aby Kongres pracoval a dělal práci lidí. Dům má dost MAGA chaosu.“